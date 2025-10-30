Tabără pentru 40 de copii cu dizabilități din Abrud

40 de copii cu dizabilități din cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilități „Sfântul Nicolae” din Abrud au participat, în perioada 27‑28 octombrie, la o tabără de o zi, organizată la o pensiune din localitatea Vadu Moților, judeţul Alba.

Activitatea a fost organizată de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia ca un prilej de relaxare, exprimare, conectare între copii și părinți, dar și de învățare prin metode adaptate și experiențe senzoriale ghidate. Programul taberei a fost construit astfel încât să răspundă diversității nevoilor participanților, cu accent pe incluziune, siguranță emoțională și interacțiune pozitivă. Copiii și părinții au fost încurajați să se cunoască mai bine prin jocuri simple de recunoaștere și participare activă, conform Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.

Tabăra a început cu o serie de jocuri de bun‑venit, iar unul dintre momentele importante a fost atelierul de artă adaptată „Arborele prieteniei”, în cadrul căruia fiecare copil și părinte și‑au lăsat amprenta pe un panou colectiv, simbolizând unicitatea și unitatea grupului. Copiii au explorat sunetele naturii într‑un atelier senzorial auditiv, ghidat de sunete precum ploaia, vântul sau cântecul păsărilor. Activitatea a stimulat imaginația și autoreglarea emoțională, conform organizatorilor.

În program au mai fost cuprinse o proiecție de film cu stimuli vizuali reduși, o sesiune de relaxare ghidată, bazată pe respirație și imaginație, o minipetrecere cu tort, jocuri cu baloane și activități de apropiere emoțională părinte‑copil, activităţi desfășurate într‑un mediu supravegheat și empatic. Prin contactul ghidat cu stimuli senzoriali, prin atelierele creative și activitățile de grup, copiii își dezvoltă abilitățile de exprimare, atenția, încrederea în sine și relaționarea pozitivă cu ceilalți. Pentru părinți, tabăra a fost un prilej de susținere reciprocă, de observare a progreselor și de reconectare cu propriii copii într‑un mediu empatic și cald, conform celor menţionate de organizatori.

„Le mulțumim din suflet specialiștilor, dar și părinților, oameni plini de har și de iubire, care oferă inspirație prin dăruirea și puterea lor de zi cu zi. Astfel de momente ne întăresc credința că împreună putem aduce mai multă lumină în viețile celor din jur și putem transforma gesturile mici în bucurii mari”, a spus Andrei‑Dumitru Mătărîngă, coordonatorul activității.

Tabăra face parte dintr‑un demers mai amplu de susținere a copiilor cu dizabilități și a familiilor acestora, desfășurat în cadrul proiectului „Copii pentru viitor! - Program de suport pentru copil și familie”, implementat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Primăria comunei Șona și cofinanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021‑2027, conform organizatorilor.