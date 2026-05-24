Târnosirea bisericii din localitatea Palanca, județul Vrancea

Credincioșii parohiei vrâncene Palanca au participat sâmbătă, 23 mai, la slujba de târnosire a bisericii din localitate, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. În continuare, chiriarhul a binecuvântat noul ansamblu parohial, care cuprinde o sală de prăznuire și o cameră mortuară.

Împreună cu Înaltpreasfinția Sa au slujit opt clerici: pr. Oscar Frunză, protoiereu al Protoieriei Focșani II; ierom. Clement Artene, inspector eparhial; pr. paroh Petruș Rotaru; pr. Gabriel‑Sorin Oancea, paroh al Parohiei Valea Cotești; pr. Constantin Oprea, paroh al Parohiei Runcu; pr. Alexandru Constantin, paroh al Parohiei Urechești I; arhid. Laurențiu Manea; diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

În cuvântul adresat celor prezenți, Părintele Arhiepiscop Ciprian a evidențiat semnificațiile rânduielii de târnosire sau sfințire mare a unei biserici, după care a felicitat comunitatea pentru jertfelnica lucrare de înfrumusețare a lăcașului de cult, arătând că un astfel de demers constituie o pildă vrednică de urmat pentru generațiile viitoare. Totodată, ierarhul a explicat rolul fundamental pe care îl are preotul în parohie, subliniind că implicarea acestuia trebuie să se manifeste atât pe plan pastoral și liturgic, cât și în activitatea administrativ‑gospodărească, element esențial pentru bunul mers al unei comunități.

În semn de apreciere a strădaniei depuse pentru înnoirea sfântului lăcaș, părintele paroh Petruș Rotaru a fost hirotesit iconom. De asemenea, pentru ajutorul oferit la realizarea lucrărilor, trei binefăcători au primit Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” și icoane.

Biserica din satul Palanca, comuna Urechești, a fost ridicată de clucerul Toma în anul 1863, iar în perioada 2016‑2025, lăcașul de rugăciune a trecut printr‑un amplu proces de renovare.