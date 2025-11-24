Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Târnosirea bisericii Parohiei Smârdanul Mic din județul Buzău

Târnosirea bisericii Parohiei Smârdanul Mic din județul Buzău

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 24 Noiembrie 2025

Biserica Parohiei Smârdanul Mic din satul Mitropolia, comuna Brădeanu, județul Buzău, a fost sfințită sâmbătă, 22 noiembrie 2025, după ce a trecut printr‑o serie de lucrări de renovare și înfrumusețare, în perioada 2020‑2025.

Slujba de târnosire a lăcașului de cult, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu pr. Petrică‑Gabriel Roșu, protopop al Protoieriei Buzău II, pr. paroh Ionuț‑Bogdan Bouroș și alți slujitori ai Sfintelor Altare.

În cuvântul rostit, chiriarhul a explicat semnificațiile rânduielii de sfințire a bisericii și a subliniat importanța sfântului lăcaș pentru dreptcredincioșii creștini, ca spațiu de rugăciune și comuniune. Înaltpreasfinția Sa a evocat istoria bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, ridicată la sfârșitul secolului al XIX‑lea și restaurată în ultimii cinci ani prin implicarea actualului paroh, a enoriașilor și a autorităților locale și centrale. Totodată, a evidențiat continuitatea jertfei și a credinței generațiilor care au zidit și păstrat acest lăcaș, îndemnând comunitatea să participe cu responsabilitate și statornicie la viața liturgică.

La final, Părintele Arhiepiscop Ciprian a oficiat o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii, trecuți la cele veșnice. Corul psaltic‑misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei a dat răspunsurile la strană.

În semn de recunoaștere a muncii depuse la înfrumusețarea lăcașului de închinare, părintele paroh Ionuț‑Bogdan Bouroș a primit rangul onorific de iconom stavrofor.

 

Citeşte mai multe despre:   sfintire  -   IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Sărbătoarea Vovideniei la Mănăstirea Frăsinei Știri
    Sărbătoarea Vovideniei la Mănăstirea Frăsinei

    Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, a prăznuit vineri, 21 noiembrie, „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”. Numeroși credincioși s-au rugat în așezământul monahal din Țara Loviștei, unde slujba Privegherii și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.

    24 Noi, 2025
TOP 6 Știri