Târnosirea bisericii Parohiei Smârdanul Mic din județul Buzău

Biserica Parohiei Smârdanul Mic din satul Mitropolia, comuna Brădeanu, județul Buzău, a fost sfințită sâmbătă, 22 noiembrie 2025, după ce a trecut printr‑o serie de lucrări de renovare și înfrumusețare, în perioada 2020‑2025.

Slujba de târnosire a lăcașului de cult, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu pr. Petrică‑Gabriel Roșu, protopop al Protoieriei Buzău II, pr. paroh Ionuț‑Bogdan Bouroș și alți slujitori ai Sfintelor Altare.

În cuvântul rostit, chiriarhul a explicat semnificațiile rânduielii de sfințire a bisericii și a subliniat importanța sfântului lăcaș pentru dreptcredincioșii creștini, ca spațiu de rugăciune și comuniune. Înaltpreasfinția Sa a evocat istoria bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, ridicată la sfârșitul secolului al XIX‑lea și restaurată în ultimii cinci ani prin implicarea actualului paroh, a enoriașilor și a autorităților locale și centrale. Totodată, a evidențiat continuitatea jertfei și a credinței generațiilor care au zidit și păstrat acest lăcaș, îndemnând comunitatea să participe cu responsabilitate și statornicie la viața liturgică.

La final, Părintele Arhiepiscop Ciprian a oficiat o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii, trecuți la cele veșnice. Corul psaltic‑misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei a dat răspunsurile la strană.

În semn de recunoaștere a muncii depuse la înfrumusețarea lăcașului de închinare, părintele paroh Ionuț‑Bogdan Bouroș a primit rangul onorific de iconom stavrofor.