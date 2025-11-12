Te Deum la deschiderea Adunării Generale a Federației Filantropia

În seara zilei de 12 noiembrie 2025, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a săvârșit slujba de Te Deum în Biserica „Sfânta Ecaterina”, paraclis universitar, cu prilejul deschiderii ședinței Adunării Generale a Federației Filantropia. La eveniment au participat delegați ai asociațiilor și fundațiilor membre ale Federației Filantropia, precum și consilierii sectoarelor social‑filantropice eparhiale din cadrul Patriarhiei Române.

În cuvântul rostit la încheierea slujbei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a subliniat importanța acestor întâlniri pentru consolidarea colaborării dintre asociațiile și fundațiile filantropice și pentru întărirea misiunii social‑filantropice a Bisericii în comunitate.

„Iată că încep lucrările Adunării Generale a Federației Filantropia a Patriarhiei Române și întâlnirea consilierilor eparhiali ai sectoarelor social‑filantropice de la eparhiile din țară. Este o întâlnire deja devenită tradițională și, totodată, una necesară pentru a asigura o coordonare reală la nivelul întregii sfintei noastre Patriarhii, care, iată, anul acesta, împlinește un Centenar de la înălțarea sa la demnitatea patriarhală. Deși în tradiția Bisericii a existat întotdeauna lucrarea socială și filantropică la eparhii de diferite niveluri, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, printre multele ctitorii realizate în cei 18 ani de păstorire ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a pus și baza acestei federații, tocmai pentru ca lucrarea Bisericii să fie coordonată și să aibă o expresie unitară la nivelul tuturor eparhiilor ce alcătuiesc Biserica noastră națională românească. Un exemplu remarcabil este Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, care a construit un adevărat oraș social‑filantropic, spitale, orfelinate, case pentru străini, cantine, cămine și instituții de formare pentru cei care deserveau nevoiașii. Succesul acestei lucrări a determinat Imperiul Bizantin să devină partener al Bisericii, sprijinind activitatea filantropică timp de un mileniu. Biserica desfășoară această lucrare deoarece Hristos Însuși ne arată că faptele bune sunt dovada credinței autentice. Pomul bun se cunoaște după roadele sale, iar porunca Sfântului Apostol Pavel este să ne îmbrăcăm în dragoste, legătura desăvârșirii. Faptele dragostei se manifestă nu prin declarații, ci prin faptele milei creștine, materiale sau sufletești”, a spus Preasfinția Sa.

La finalul slujbei de Te Deum, ierarhul a primit din partea membrilor Adunării Generale a Federației Filantropia a Patriarhiei Române un frumos aranjament floral.

În continuare are loc ședința Adunării Generale a Federației Filantropia, prima sesiune, la Centrul național pentru formare continuă „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din București, și vizitarea de către participanți a Catedralei Naționale.

Mâine, 13 noiembrie, lucrările Adunării Generale a Federației Filantropia vor continua la Palatul Patriarhiei din București.