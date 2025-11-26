Teologii dogmatiști întruniți în insula Corfu

22 de cadre didactice universitare din șapte țări se reunesc în perioada 24‑28 noiembrie la întâlnirea Asociației Internaționale a Teologilor Dogmatiști Ortodocși. La evenimentul desfășurat în insula Corfu din Grecia participă și profesori de teologie români.

Mai multe detalii despre această întrunire ne‑a oferit părintele prof. dr. Ștefan Buchiu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” și vicar eparhial onorific al Arhiepiscopiei Bucureștilor: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, profesori de teologie dogmatică de la mai multe facultăți de teologie din țară participă la un simpozion internațional consacrat împlinirii a 1.700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic. Acest simpozion se desfășoară în Grecia, în insula Corfu, acolo unde în Catedrala Mitropolitană se află moaștele Sfântului Ierarh Spiridon al Trimitundei, cel care a participat la Sinodul de la Niceea și a apărat învățătura de credință a Bisericii despre Sfânta Treime. Tema acestei manifestări științifice este «Crezul, lecție a credinței», iar referatele susținute au tratat diferite aspecte istorice și dogmatice cu privire la respingerea ereziei ariene și la formularea Crezului Bisericii”.

Totodată, pr. prof. dr. Ștefan Buchiu ne‑a vorbit despre referatul susținut în cadrul întrunirii: „În comunicarea pe care am prezentat‑o, am înfățișat aspecte din teologia Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae referitoare la importanța decisivă a Simbolului de credință niceean în precizarea dreptei credințe întemeiate pe Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Acest Simbol de credință a intrat în cultul Bisericii și constituie un izvor al dreptei credințe și al vieții duhovnicești, el confirmând iubirea lui Dumnezeu față de oameni prin opera mântuitoare a Fiului Său întrupat. Atunci când îl rostim cu toții la Sfânta Liturghie, Crezul devine expresia iubirii noastre pline de recunoștință față de Dumnezeu, Creatorul și Proniatorul vieții noastre, așa cum mărturisește Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. În concluzie, am afirmat că datoria noastră este aceea de a cunoaște, a mărturisi și a apăra învățătura de credință ortodoxă ca normă de viață creștină și ca sursă de unitate spirituală și morală în Biserica noastră Ortodoxă și în societatea contemporană”.