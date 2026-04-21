Teză de doctorat a unui preot din diasporă la Facultatea „Justinian Patriarhul”

Luni, 20 aprilie, în Amfiteatrul „Teodor M. Popescu” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, a avut loc susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Reformele administrative-bisericești ale episcopului Evghenie Hacman al Bucovinei (1835-1873) în contextul politicii austriece de stat de la mijlocul secolului al XIX-lea”. Autorul este părintele Petru Deaconu, slujitor la Centrul Bisericesc Ortodox Român din München, iar cercetarea academică a fost efectuată sub coordonarea ştiinţifică a pr. prof. univ. dr. Mihail-Simion Săsăujan.

Din comisia prezidată de conf. univ. dr. Adrian Lemeni, directorul Școlii doctorale „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” a facultăţii bucureştene au făcut parte pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr (Sibiu), pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan (Iaşi) şi pr. prof. univ. dr. Daniel Benga (München). „Împreună cu noi au fost şi maica egumenă Onufria, părintele diacon Romulus Valentină Băluţă şi familia părintelui Petru, de la München, rude ale lui, colegi, prieteni din România, unii dintre ei care au trecut şi pe la noi pe la München, sau au studiat în alte locuri în Germania. A fost un eveniment deosebit, care a încununat o serioasă muncă de cercetare, documentare, selecţie, organizare şi prezentare susţinută de părintele Petru pe o perioadă de aproximativ 10 ani, mai ales în a doua parte a acestora având şi tot mai multe responsabilităţi atât familiale, cât şi pe linie bisericească. Toată munca depusă s-a finalizat cu o lucrare consistentă, cu poziţii echilibrate, cu teze bine argumentate, reflectând o cultură teologică temeinică şi o bună stăpânire a subiectului. Bucuria rezultatului a fost cu atât mai mare, cu cât şi greutăţile de surmontat au fost mai mari. Cel mai mare merit, alături de el, îi revine soţiei lui, preoteasa Bianca Deaconu, care l-a încurajat şi susţinut în toţi aceşti ani, preluând ea cât a putut de mult din sarcinile familiale, pentru a-l degreva pe el şi a-l ajuta astfel să ducă totul la bun sfârșit. De aceea am şi spus că ea ar putea să fie numită coautoare a lucrării”, a transmis Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei şi Luxemburgului.

La finalul susţinerii, părintele Petru Deaconu a primit titlul de doctor în teologie, cu calificativul „Foarte bine”.