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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Tineri din opt parohii au participat la o nouă ediție a proiectului „F.A.R. - de la întuneric spre Lumină!”

Tineri din opt parohii au participat la o nouă ediție a proiectului „F.A.R. - de la întuneric spre Lumină!”

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Data: 31 Iulie 2026

Joi, 30 iulie, la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din satul Chilii, Protopopiatul Roman, a avut loc o nouă întâlnire în cadrul proiectului eparhial „F.A.R. - de la întuneric spre Lumină!” 

Ziua a început prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Prea­sfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, alături de un sobor de preoți. La acest moment au participat aproximativ 200 de tineri din parohiile Chilii, Valea Ursului, Bucium, Mesteacăn, Bu­șeș­ti, Icușești, Recea și Bătrâ­nești. 

În cuvântul său, ierarhul a subliniat importanța acestor întâlniri, explicându-le tinerilor că adevărata prietenie este cea pe care o oferă Domnul Hristos: „Întâlnirea de astăzi este una foarte frumoasă, care vă propune să vă faceți noi prieteni sau să întăriți legăturile dintre voi. Pe lângă acestea, cel mai important fapt este acela de a vă împrieteni cu Dumnezeu, iar lucrul acesta l-ați început încă de la Sfânta Liturghie, atunci când v-ați împărtășit cu Trupul și Sângele Său. Totodată, vă aducem mesajul de binecuvântare al Înalt­prea­sfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, îndemnându-vă să fiți tineri iubitori, credincioși și înțelepți”. 

În a doua parte a zilei, tinerii au participat la o serie de activități coordonate de pr. Vlad Țuțurlan și pr. Constantin Răzvan Popovici, inspectori eparhiali în cadrul Sectorului cultural, sprijiniți de o echipă de voluntari din cadrul ASCOR Bacău. Tematica întâlnirii a rezonat în inimile participanților prin profunzimea subiectului abordat, exem­­plificându-se ideile esențiale care stau la baza prieteniei adevărate. 

La finalul zilei, tinerii au înțeles că adevărata prietenie presupune iubire jertfelnică, sinceritate și responsabilitate față de celălalt, avându-L drept model pe Hristos, Prietenul desăvârșit al omului.

Activitatea se desfășoară cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

 

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