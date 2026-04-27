Tineri din Prahova la Campionatul național de tenis de masă

Tineri din Prahova la Campionatul național de tenis de masă

Data: 27 Aprilie 2026

Tineri din Parohia Cocorăștii Grind, județul Prahova, au marcat finalul lunii aprilie ­printr-o tabără destinată participării la Campionatul național de tenis de masă în Bucu­rești, perioada 24-26 aprilie, în parteneriat cu Fundația ASSA, dar și cu sprijinul unor binefăcători de-ai parohiei. „Micii sportivi au pornit într-o experiență care, pentru mulți dintre ei, a însemnat mai mult decât o plecare de acasă, o șansă de a descoperi lumea cea mare, cu toate provocările și frumusețile ei. Sunt copii cu pasiuni frumoase, iubesc Biserica, muzica, dansul, sportul, natura și animalele. Sub ­coordonarea învățătoarei Ramona Vrăjitoru, cadru didactic în comunitate, copiii au trăit amintiri de neuitat. Pe lângă febra campionatului de tenis de masă, au vizitat mai multe obiective din cetatea Bucureștilor, precum: Catedrala Patriarhală, Muzeul Mina Imersive, Muzeul Simțurilor, Destiny Park, dar și obiective duhovnicești”, ne-a transmis pr. paroh Ioan Vrăjitoru. 

 

    O nouă conducere a Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români

    De la începutul lunii aprilie, ASCOR București are un nou președinte, pe Elena Țuțuianu, studentă la Facultatea de Litere a Universității din București și membră activă a asociației de mai mult timp. Alegerea noului președinte al Consiliului Director al Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) și a celorlalți membri din conducere a avut loc la sediul Protoieriei Sector 3 Capitală. Alegerile au avut loc în cadrul Adunării Generale ASCOR, la care au participat arhid. lect. univ. dr. Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Gabriel Negescu, inspector responsabil cu activitățile de tineret din cadrul aceluiași sector, părintele dr. Vasile Gavrilă, îndrumător ASCOR, Anastasia Ciupitu, fost președinte, precum și membrii asociației.

    27 Apr, 2026
    25 de ani de la reactivarea Mănăstirii Copou

    În 2001, în Duminica Mironosițelor, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea slujirii de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a reactivat Mănăstirea Copou din municipiul Iași, așezământ monahal întemeiat în secolul al XVII-lea și desființat în urma aplicării Legii secularizării averilor bisericești din 1863. Duminică, cu prilejul celui de-al doilea hram, obștea monahală a marcat împlinirea unui sfert de veac de la acest moment prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

    27 Apr, 2026
    Olimpiada de Religie pentru seminarii și licee teologice, la final

    La Palatul Copiilor din Tulcea a avut loc vineri, 24 aprilie, festivitatea de premiere a elevilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite la Olimpiada Națională de Religie, destinată seminariilor și liceelor teologice. La eveniment a participat Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, alături de reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Tulcea, ai Comisiei Centrale de Organizare și Evaluare, precum și ai Patriarhiei Române.

    27 Apr, 2026
