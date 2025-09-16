Trei arhierei au liturghisit la hramul Mănăstirii Prislop, judeţul Hunedoara

La Mănăstirea Prislop a fost zi de sărbătoare, la praznicul Înălţării Sfintei Cruci. Cu prilejul hramului, Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Preasfințitul Părinte Episcop Andrei a explicat celor prezenţi că Sfintei Cruci i se cuvine cinstire și închinare deoarece este simbolul iubirii și ascultării lui Hristos față de Tatăl, a morții Lui de bunăvoie pe Sfânta Cruce, este semnul biruinței prin Înviere asupra păcatului și a puterilor întunericului. De aceea, Sfânta Cruce este așezată pe turla bisericilor, pe catapetesme, la răspântii de drumuri sau este purtată la gât de credincioşi, ca păzitoare și mărturie a credinței în Hristos, Cel ce a sfințit‑o prin moartea Sa.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a amintit că praznicul Înălțării Sfintei Cruci s‑a statornicit după aflarea Sfintei Cruci, de către Sfânta Împărăteasă Elena, și înălțarea ei solemnă în văzul poporului, de către Episcopul Macarie al Ierusalimului, ca semn de biruință și altar pe care Hristos Domnul s‑a jertfit pentru mântuirea neamului omenesc.

Ierarhul a adresat mulţumiri celor prezenţi, autorităţilor şi stavroforei Veniamina Lazăr şi a anunțat că proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie va avea loc la Mănăstirea Prislop vineri, 28 noiembrie.

La sărbătoare a fost prezent și Preasfințitul Părinte Daniil Stoenescu. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul așezământului monahal, din care fac parte și eleve ale Seminarului Teologic „Sfânta Ecaterina”. La final, soborul slujitor s‑a închinat la crucea mormântului Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.