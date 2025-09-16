Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Trei arhierei au liturghisit la hramul Mănăstirii Prislop, judeţul Hunedoara

Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 16 Septembrie 2025

La Mănăstirea Prislop a fost zi de sărbătoare, la praznicul Înălţării Sfintei Cruci. Cu prilejul hramului, Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Preasfințitul Părinte Episcop Andrei a explicat celor prezenţi că Sfintei Cruci i se cuvine cinstire și închinare deoarece este simbolul iubirii și ascultării lui Hristos față de Tatăl, a morții Lui de bunăvoie pe Sfânta Cruce, este semnul biruinței prin Înviere asupra păcatului și a puterilor întunericului. De aceea, Sfânta Cruce este așezată pe turla bisericilor, pe catapetesme, la răspântii de drumuri sau este purtată la gât de credincioşi, ca păzitoare și mărturie a credinței în Hristos, Cel ce a sfințit‑o prin moartea Sa.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a amintit că praznicul Înălțării Sfintei Cruci s‑a statornicit după aflarea Sfintei Cruci, de către Sfânta Împărăteasă Elena, și înălțarea ei solemnă în văzul poporului, de către Episcopul Macarie al Ierusalimului, ca semn de biruință și altar pe care Hristos Domnul s‑a jertfit pentru mântuirea neamului omenesc.

Ierarhul a adresat mulţumiri celor prezenţi, autorităţilor şi stavroforei Veniamina Lazăr şi a anunțat că proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie va avea loc la Mănăstirea Prislop vineri, 28 noiembrie.

La sărbătoare a fost prezent și Preasfințitul Părinte Daniil Stoenescu. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul așezământului monahal, din care fac parte și eleve ale Seminarului Teologic „Sfânta Ecaterina”. La final, soborul slujitor s‑a închinat la crucea mormântului Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

 

