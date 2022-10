Trei ierarhi au sfințit biserica din Lucăcești, Bacău

Data: 04 Oct, 2022

După o perioadă de 32 de ani de osteneală în lucrarea de zidire a „Catedralei petroliștilor”, comunitatea credincioșilor din Lucăcești, Protopopiatul Moinești, județul Bacău, a trăit duminică, 2 octombrie, bucuria sfințirii acestui sfânt chivot cu hramul „Înălțarea Domnului”.

Manifestările religioase au debutat în data de 30 septembrie, când a fost adusă pentru închinarea credincioșilor icoana Maicii Domnului de la mănăstirea nemțeană Secu.

Duminică, 2 octombrie, după săvârșirea Sfintei Liturghii, a fost oficiată slujba de sfințire a lăcașului de cult de către trei ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, și Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, referindu‑se la biserica lăcaș de închinare și biserica vie din inima omului, acesta a vorbit despre prezența și lucrarea lui Dumnezeu în om și despre identificarea vieții creștinului cu viața lui Hristos:

„Sufletele noastre nu se pot mântui fără a trece prin Biserica lui Dumnezeu, unde se împărtășesc de Sfintele Taine, de merindea cea pentru viața de veci. Dumnezeu nu are alte mâini decât mâinile noastre, nu are alte vorbe decât vorbele noastre ziditoare, nu are alte picioare decât picioarele noastre care merg pe calea mântuirii pe care ne‑a indicat‑o Hristos. Atunci când acceptăm crucea pe care Hristos a așezat‑o pe umerii noștri înseamnă că Hristos pătimește în noi și Se roagă cu suspine negrăite și, totodată, mergând până la final și purtând crucea vieții înseamnă că Biserica devine propria noastră Golgotă și ajungând pe colina răstignirii înseamnă că am urcat treptele spirituale ale mântuirii”.

La final, pentru implicarea în coordonarea lucrărilor de construcție a bisericii și a ansamblului ecleziastic, preotului Ioan Preotu i‑a fost oferită, de către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, distincția „Crucea Țării de Jos”, iar ctitorilor le‑au fost înmânate diplome de vrednicie.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Coralei „Armonia” din Eparhia Tomisului.