Trei noi arhimandriți hirotesiți de Patriarhul României

Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 11 Septembrie 2025

Trei protosingheli din Arhiepiscopia Bucureştilor au fost înaintaţi în rang, primind joi, 11 septembrie 2025, hirotesia întru arhimandrit. Slujba a fost săvârşită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. La finalul rânduielii, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt în care i‑a felicitat pe cei trei arhimandriți și a subliniat faptul că orice promovare aduce cu sine mai multă responsabilitate în lucrarea desfășurată.

Cei trei protosingheli care au fost hirotesiţi arhimandriţi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române sunt: părintele Augustin Coman, viețuitor al Mănăstirii Cernica și consilier patriarhal la Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Patriarhiei Române; părintele Iachint Vardianu, viețuitor al Mănăstirii Radu Vodă și inspector eparhial la Cancelaria Sfântului Sinod; și părintele Antipa Burghelea, secretarul Mănăstirii Antim.

Perspectiva pentru o activitate mai intensă și mai extinsă

La finalul slujbei, Părintele Patriarh Daniel i‑a felicitat şi a subliniat faptul că înaintarea în rang presupune o responsabilitate mai mare din partea celor care o primesc: „Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, trei părinți protosingheli au fost promovați sau înaintați, după cum spune rugăciunea, la rangul de arhimandrit. Această promovare înseamnă o recunoaștere a studiilor, a ostenelilor și a muncii depuse, dar constituie și perspectiva pentru o activitate mai intensă și mai extinsă, potrivit nevoilor pastorale, misionare și sociale ale Bisericii. Îi felicităm pe cei trei părinți care au fost astăzi promovați la rangul de arhimandrit și le dorim mult ajutor de la Dumnezeu, sănătate, bucurie și să aducă obștilor monahale în care viețuiesc această binecuvântare de la Dumnezeu, având totdeauna în vedere faptul că orice treaptă urcată în viață este mereu un altar în plus de jertfă, de dăruire de sine, dar și de bucurie de a fi chemați să slujim lui Hristos și Bisericii Sale”.

La final, Întâistătătorul Bisericii noastre le‑a oferit noilor arhimandriţi însemnele rangului clerical, anume cruce pectorală de arhimandrit, toiag, bederniţă şi gramata chiriarhală de înaintare în rang.

