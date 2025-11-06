Turneu de șah la Catedrala Episcopală românească din Canada

Data: 06 Noiembrie 2025

Catedrala Episcopală românească „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint‑Hubert, Canada, a găzduit sâmbătă, 1 noiembrie, ediția a cincea a turneului de șah. Evenimentul a reunit 64 de tineri cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, din Montreal, Ottawa, Laval și Gatineau, și a fost organizat de Episcopia Ortodoxă Română a Canadei și Catedrala Episcopală, în parteneriat cu alte asociații. Prin grija organizatorilor, tinerii au beneficiat de gustări și multe premii. Pentru prima dată, au fost oferite premii în bani câștigătorilor.

Turneul de șah dedicat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe este prima inițiativă de acest fel din spațiul diasporei ortodoxe românești. Se desfășoară anual, fiind susținut de către comunitate și diferiți donatori. Catedrala are, de asemenea, clubul de șah „Cavalerii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, care se reunește o dată la două săptămâni, ne‑a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei.