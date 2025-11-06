Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Turneu de șah la Catedrala Episcopală românească din Canada

Data: 06 Noiembrie 2025

Catedrala Episcopală românească „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint‑Hubert, Canada, a găzduit sâmbătă, 1 noiembrie, ediția a cincea a turneului de șah. Evenimentul a reunit 64 de tineri cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, din Montreal, Ottawa, Laval și Gatineau, și a fost organizat de Episcopia Ortodoxă Română a Canadei și Catedrala Episcopală, în parteneriat cu alte asociații. Prin grija organizatorilor, tinerii au beneficiat de gustări și multe premii. Pentru prima dată, au fost oferite premii în bani câștigătorilor.

Turneul de șah dedicat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe este prima inițiativă de acest fel din spațiul diasporei ortodoxe românești. Se desfășoară anual, fiind susținut de către comunitate și diferiți donatori. Catedrala are, de asemenea, clubul de șah „Cavalerii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, care se reunește o dată la două săptămâni, ne‑a transmis Biroul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei.

 

