Un nou consilier eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor

Arhiepiscopia Bucureștilor are un nou consilier eparhial care coordonează Sectorul cimitire, monumente şi servicii funerare. Permanența Consiliului eparhial l‑a numit în această funcție pe părintele Florin Ionică, preot paroh la Parohia Afumați 2 din Protoieria Ilfov Nord, în ședința desfășurată în data de 25 noiembrie 2025. Acesta a ocupat, începând cu anul 2021, funcția de inspector eparhial în cadrul aceluiași sector.

Provenit din comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, părintele Florin Ionică a absolvit cursurile Liceului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Onești, după care a urmat cursurile universitare de licență, masterat și doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București. Teza sa de doctorat, „Teologia Învierii în spiritualitatea Sfântului Simeon Noul Teolog”, a fost întocmită sub îndrumarea academică a arhidiaconului prof. dr. Ioan Caraza, la disciplina Patrologie. În perioada 2016‑2020, a urmat studiile de licență și masterat la Facultatea de Științe Juridice a Universității „Bioterra” din București.

Părintele Florin Ionică este paroh al bisericii ilfovene amintite începând cu anul 2014 și deține gradul întâi clerical. La data de 28 februarie 2016 a primit distincția de iconom stavrofor, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu ocazia resfințirii picturii murale și a realizării altor lucrări de restaurare și conservare a bisericii parohiale.

Cu privire la numirea în noua funcție administrativă, părintele Florin Ionică a declarat următoarele: „Mulțumesc Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru numirea în acest post de consilier eparhial și pentru încrederea acordată. Nădăjduiesc ca prin ajutorul lui Dumnezeu și al Sfântului Cuvios Dimitrie, prin experiența dobândită până acum în cei 11 ani de administrare a unui cimitir parohial și în cei patru ani ca inspector eparhial în cadrul Sectorului cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor, să rodească noi proiecte în cadrul acestui sector în care îmi voi desfășura pe mai departe activitatea. Printre sarcinile care îmi revin se numără: supravegherea activității din cimitirul eparhial, supravegherea modului de administrare a cimitirelor parohiale și mănăstirești din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, supravegherea preoților slujitori din cimitirele de stat și organizarea de evenimente comemorative pentru personalitățile reprezentative ale poporului român. În acest sens, voi depune efort pentru a duce la îndeplinire responsabilitatea misiunii la care am fost chemat cu înalta binecuvântare a Preafericirii Sale”.