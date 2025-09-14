Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Un nou slujitor pentru comunitatea românească din Ljubljana, Slovenia

Un nou slujitor pentru comunitatea românească din Ljubljana, Slovenia

Galerie foto (13) Galerie foto (13) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 14 Septembrie 2025

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit duminică, 14 septembrie, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, Sfânta Liturghie la biserica închinată Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul din cadrul Parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci”-Titan. Cu această ocazie, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru-Leonard Zaciu, pe seama parohiei românești din Ljubljana, Slovenia.

Din soborul de slujitori care s-au rugat împreună cu Preasfinția Sa au făcut parte: părintele Costin Spiridon, consilier patriarhal; părintele Florin Nectarie Busuioc, protopop al Protoieriei Sector 3 Capitală; părintele Gheorghe Dincă, paroh al Bisericii „Înălţarea Sfintei Cruci”-Titan, împreună cu alți preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat rolul pe care Sfânta Cruce îl are în viața creștinului, subliniind că ea este simbolul biruinței asupra păcatului și a dobândirii vieții veșnice.

„În fiecare an, la data de 14 septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Înălțarea Sfintei Cruci, un moment de mare sărbătoare care ne amintește că jertfa lui Hristos pe lemnul Crucii aduce lumii iertarea păcatelor și darul vieții veșnice. Crucea nu este doar simbolul suferinței, ci semnul biruinței asupra păcatului și a morții, sprijin al credinciosului în încercările vieții și cale de apropiere de Dumnezeu. Sfânta Cruce a fost prefigurată încă din Vechiul Testament. Lemnele de salcâm din care Noe a construit corabia simbolizează lemnul Sfintei Cruci, iar, așa cum corabia a fost mântuitoare pentru Noe și familia sa, Crucea lui Hristos devine Altar al mântuirii noastre. Mântuitorul Hristos ne amintește în Evanghelie faptul că: «Precum șarpele s-a înălțat în pustie, așa trebuie să Se înalțe și Fiul omului, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică». Poporul lui Moise, mușcat de șerpi veninoși, a fost salvat privind la șarpele de aramă ridicat pe lemn, prefigurând astfel mântuirea sufletească adusă de răstignirea lui Hristos. O altă prefigurare este jertfa lui Isaac, fiul lui Avraam. Asemenea lui Hristos, Isaac duce lemnele pentru jertfă pe muntele Moria. Dumnezeu, văzând credința lui Avraam, înlocuiește fiul cu un berbec, iar Sfinții Părinți văd în această întâmplare imaginea Mântuitorului Care duce lemnul Crucii pentru mântuirea lumii. Evanghelia de astăzi ne vorbește despre condamnarea, răstignirea și moartea lui Hristos. Străpungerea coastei Sale de către sutașul roman simbolizează izvorul apei și al sângelui, prefigurând Sfintele Taine ale Botezului și Euharistiei prin care dobândim viață nouă și iertarea păcatelor. Pentru fiecare dintre noi, Crucea cea de viață făcătoare a Domnului devine apărătoare, armă nebiruită în războiul nostru duhovnicesc. Privită cu credință, Sfânta Cruce devine sprijin în suferință, semn de nădejde și garanție a vieții veșnice. Pentru orice creștin, Crucea lui Hristos este semn al iubirii divine și cale de biruință asupra păcatului și a morții”, a spus Preasfinția Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru Zaciu, pe seama bisericii românești „Înălțarea Domnului și Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din capitala Sloveniei. În cuvântul rostit după hirotonie, Preasfinția Sa i-a urat o slujire rodnică, spre folosul Bisericii și al credincioșilor pe care îi va păstori.

În încheiere, părintele paroh i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru prezența în mijlocul credincioșilor, săvârșirea rânduielilor sfinte și bogatul cuvânt de învățătură.

În curs de actualizare...

Citeşte mai multe despre:   PS Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal  -   Biserica Sfântul Ilie - Titan  -   hirotonie
