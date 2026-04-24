Vecernie arhierească la hramul bisericii din Parohia Cordun

Un articol de: Pr. Valentin Băltoi - 24 Aprilie 2026

Miercuri, 22 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat slujba Vecerniei în biserica parohială a comunității ecleziastice din localitatea Cordun, Protopopiatul Roman, cu prilejul hramului acestui lăcaș închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință.

La acest ceas de împreună‑rugăciune și de bucurie duhovnicească pentru comunitatea ecleziastică din Cordun au participat, alături de ierarh, arhimandritul Nectarie Iftime, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, preoți din Administrația eparhială, precum și preoți din parohiile Protopopiatului Roman.

Evenimentul a avut și o dimensiune educațională și filantropică, parohia fiind implicată în proiectul „Fii dar din darul lui Dumnezeu”, o inițiativă desfășurată în colaborare cu Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului”‑Giurgeni și care a implicat întreaga comunitate parohială de la Cordun, dar și oficialitățile locale. Coordonat de preotul paroh Dragoș Munteanu, acest proiect s‑a adresat unui număr de 30 de elevi, 14 de la Școala Primară din Pietrosu, din cadrul Școlii Gimnaziale Oniceni, și 16 de la Școala Primară din Giurgeni, din cadrul Școlii Profesionale Valea Ursului.

La finalul slujbei Vecerniei, preotul Dragoș Munteanu, consilier eparhial și preot paroh al Parohiei Cordun, a adresat Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim cuvânt de mulțumire pentru slujire și pentru prezența sa în comunitatea parohială de la Cordun, prezentând totodată proiectul „Fii dar din darul lui Dumnezeu”, pe care l‑a desfășurat în perioada lunii aprilie, în contextul sărbătorilor pascale și al hramului bisericii, și mulțumind tuturor celor implicați.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre vocația mărturisirii creștinilor din primele veacuri și despre exemplul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, a cărui viață este relatată sintetic, în formă liturgică, în troparul cântat la slujba Vecerniei. El a fost martirizat în secolul de aur al Creștinismului, atunci când se cristaliza și se pecetluia prin mărturisire învățătura de credință creștină.

În finalul cuvântului Său, Preasfinția Sa l‑a felicitat pe preotul paroh pentru activitatea pastoral‑misionară desfășurată în parohie și pentru implicarea în activitățile dedicate tinerilor.

Apoi, părintele arhimandrit Nectarie Iftime a dat citire poemului alcătuit de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim cu prilejul sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, creație lirică închinată sfântului mare mucenic și tuturor celor care poartă cu cinste numele său.

 

