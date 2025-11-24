Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vizită pastorală la Mănăstirea Sânandrei Colonie din Banat

Știri
Data: 24 Noiembrie 2025

Cu prilejul sărbătorii Intrării în biserică a Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, a Mănăstirii Sânandrei Colonie, din Protopopiatul Timișoara II, județul Timiș. La Sfânta Liturghie au slujit părintele Timotei Anișorac, consilier eparhial, împreună cu preoții Cristian Păiș, inspector eparhial, Caius Andrașoni, protopop al Protopopiatului Timișoara II, și pr. Teodor Cocan, parohul locului, împreună cu alți slujitori. Răspunsurile liturgice au fost date de monahiile mănăstirii și de maicile de la Centrul eparhial.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța și frumusețea duhovnicească a praznicului Intrării  în biserică a Maicii Domnului: „Astăzi cu toții ne‑am alăturat în rugăciune soborului celor care au dus‑o pe Maica Domnului din Nazaret la templul din Ierusalim, ea fiind mijlocitoarea noastră, a creștinilor, în fața tronului lui Dumnezeu”.

După aceste momente de rugăciune, a urmat o agapă frățească, pregătită cu multă dragoste de maica stareță Esia și întreaga obște monahală. Mănăstirea Sânandrei Colonie este situată la 13 kilometri de Timișoara, pe DN69, în direcția Arad, fiind un așezământ monahal nou, care aparține de Protopopiatul Timișoara II. Comunitatea monahală este condusă de stareța Esia Darie, iar preotul slujitor este părintele Teodor Cocan, ne-a transmis pr. Caius Andrașoni.

 

