Vizită pastorală la Mănăstirea Sânandrei Colonie din Banat

Data: 24 Noiembrie 2025

Cu prilejul sărbătorii Intrării în biserică a Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, a Mănăstirii Sânandrei Colonie, din Protopopiatul Timișoara II, județul Timiș. La Sfânta Liturghie au slujit părintele Timotei Anișorac, consilier eparhial, împreună cu preoții Cristian Păiș, inspector eparhial, Caius Andrașoni, protopop al Protopopiatului Timișoara II, și pr. Teodor Cocan, parohul locului, împreună cu alți slujitori. Răspunsurile liturgice au fost date de monahiile mănăstirii și de maicile de la Centrul eparhial.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța și frumusețea duhovnicească a praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului: „Astăzi cu toții ne‑am alăturat în rugăciune soborului celor care au dus‑o pe Maica Domnului din Nazaret la templul din Ierusalim, ea fiind mijlocitoarea noastră, a creștinilor, în fața tronului lui Dumnezeu”.

După aceste momente de rugăciune, a urmat o agapă frățească, pregătită cu multă dragoste de maica stareță Esia și întreaga obște monahală. Mănăstirea Sânandrei Colonie este situată la 13 kilometri de Timișoara, pe DN69, în direcția Arad, fiind un așezământ monahal nou, care aparține de Protopopiatul Timișoara II. Comunitatea monahală este condusă de stareța Esia Darie, iar preotul slujitor este părintele Teodor Cocan, ne-a transmis pr. Caius Andrașoni.