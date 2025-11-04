Voluntari și jandarmi mobilizați în sprijinul semenilor

Voluntarii Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, împreună cu personalul medical al Centrului de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale, s‑au deplasat luni, 3 noiembrie, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, unde a avut loc ediția cu numărul 50 din cadrul campaniei „Donează sânge, salvează o viaţă!”

La această ediție cu numărul 50, au donat sânge 100 de jandarmi din cadrul unităților din Cazarma Băneasa și alți aproximativ 1.000 de jandarmi la nivel național. Alături de jandarmii bucureșteni au fost prezenți și voluntarii Paraclisului Catedralei Naţionale. Ca de fiecare dată, aceștia donează sânge şi se ocupă de organizarea şi aprovizionarea cu apă, ceai, cafea şi produse alimentare necesare înainte şi după actul medical de donare sânge.

Ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române au donat sânge pentru a arăta, şi de această dată, cum grija faţă de semeni este permanentă, iar dragostea şi preţuirea pentru cei aflaţi în suferinţă, pentru cei care aşteaptă o şansă la viaţă, reprezintă o datorie pe care jandarmii români o onorează la fiecare apel al Bisericii Ortodoxe Române.

Campania „Donează sânge, salvează o viaţă!” se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, sub îndrumarea părintelui arhimandrit Ciprian Grădinaru, coordonatorul grupului de voluntari de la Paraclisul Catedralei Naționale din Bucureşti.

Acestă campanie ajută la salvarea multor vieţi în România, unde nevoia de sânge este acută. Din 2013 până în prezent, s‑au recoltat aproximativ 25.000 de litri de sânge de la peste 42.000 de donatori fideli. În același timp, prin campania „Donează sânge, salvează o viață!”, Biserica Ortodoxă Română a contribuit, de-a lungul acestor ani, la dotarea cu aparatură medicală a centrelor de transfuzii din București, Ploiești, Constanța, Cluj și a Centrului de Transfuzie Sanguină al MApN, în valoare de 170.000 de euro.