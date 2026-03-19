În seara zilei de marți, 17 martie, Facultatea de Drept din București a găzduit conferința intitulată „Doamne, învață-mă să fiu om!” Prelegerea a fost susținută de părintele dr. Răzvan Ionescu, prodecan al Centrului de Studii și Cercetări „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Paris. În același cadru a fost lansat și un volum dedicat dezvoltării umane într-o epocă dominată de progresul tehnologic. Dialogul dintre teologie, vocația spirituală a omului, știință și provocările contemporane a fost abordat de părintele Răzvan Ionescu pe parcursul conferinței desfășurate în Aula Magna a Facultății de Drept din Capitală. O atenție deosebită a fost acordată provocărilor pe care inteligența artificială le aduce în rândul societății. „Există un chip foarte personal și personalizat cu care fiecare dintre noi Îl trăiește pe Dumnezeu. Astăzi există tendințe globale ale oamenilor de a-L ocoli pe Dumnezeu și a se descurca singuri. Oferta tehnologică alimentează porniri și căutări în direcția auto-îndumnezeirii, lucru care poate suna fascinant, dar care nu provine din cultura creștină. Cred că, dacă ne dăm seama că deciziile noastre au un impact existențial, adică au repercusiuni asupra vieții întregi și asupra a ceea ce devenim în veșnicie, ajungem la concluzia că, fără a ne preda în mâinile lui Dumnezeu, autorul adevărat al proiectului care suntem noi, nu putem învăța să fim oameni”, a declarat părintele Răzvan Ionescu pentru TRINITAS TV.
Zi de hram la Mănăstirea Movila lui Burcel din Vaslui
În după-amiaza zilei de marți, 17 martie, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Liturghia Darurilor înainte sfințite la Mănăstirea „Movila lui Burcel”, Protopopiatul Huși, cu prilejul hramului principal al bisericii, „Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu”.
Din soborul slujitorilor au făcut parte părinți consilieri de la Centrul eparhial, părinți protopopi și părinți stareți din eparhie, alături de protosinghelul Alexie Avanu, starețul sfântului așezământ.
Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”.
În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor a arătat că Sfânta Liturghie este sursă pentru liniștea lăuntrică: „Dacă reușim să câștigăm liniștea lăuntrică dinspre minte și dinspre simțuri, indiferent cât de multă gălăgie ar fi în jurul nostru, nu ne poate perturba nimic. Nu poate nimeni să ne clintească din ceea ce trăim noi. Această Liturghie a Darurilor înainte sfințite, ca de altfel toate rugăciunile, are darul de a ne liniști sufletul. Suntem la jumătatea Postului Mare. Textele slujbei Vecerniei specifice zilei de mâine sunt preluate din slujba Vinerii Mari. Aceasta pentru că, începând cu miercurea din săptămâna a patra din Post, noi aducem în atenție, prin slujbe, taina Sfintei Cruci, cea prin care ne-a fost descoperită iubirea infinită a lui Dumnezeu - atât de diferită de iubirea noastră, care este fluctuantă, interesată și mai ales nedeplină”.
Preasfinția Sa a afirmat că prin împărtășirea continuă cu Sfintelor Taine păstrăm lumina primită la Sfântul Botez: „Dacă vrem să păstrăm lumina Tainei Sfântului Botez pe care am primit-o - lumina necreată -, este nevoie să ne împărtășim cu Trupul și Sângele lui Hristos, Cel Care este Lumina prin excelență, absolută, desăvârșită, lumina ființială. De aceea noi nu venim la biserică doar pentru a ne ameliora conștiința, ci pentru a conștientiza că suntem păcătoși și că Dumnezeu este Cel Care ne ajută să ne ridicăm din groapa păcatelor noastre pentru a ne bucura de calitatea de fii ai Lui, pe care am primit-o prin Taina Sfântului Botez”.
La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie a sfințit Icoana „Maicii Domnului Paramythía (Mângâietoarea)” și candelabrul central al bisericii.