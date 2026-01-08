Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Zi de sărbătoare pentru parohia gălăţeană ocrotită de Botezătorul Ioan

Zi de sărbătoare pentru parohia gălăţeană ocrotită de Botezătorul Ioan

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 08 Ianuarie 2026

În ziua Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, 7 ianuarie, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, s‑a aflat în mijlocul slujitorilor și credincioșilor din parohia gălăţeană ce‑l are ca ocrotitor spiritual pe Înaintemergătorul Domnului.

Sfânta Liturghie în această zi de sărbătoare şi de bucurie pentru parohia situată în cartierele Micro 21 şi Micro 19 din Galaţi a fost oficiată de ierarhul Dunării de Jos în biserica mare a comunității, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Au participat numeroşi copii din grupul catehetic al parohiei şi nu numai, precum şi credincioşi veniţi cu credinţă şi evlavie să‑l cinstească pe Sfântul Ioan, cel numit „înger în trup”.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre viaţa aleasă de nevoinţă aspră a Sfântului Ioan Botezătorul, om al rugăciunii, al postului și al înfrânării, evidenţiind misiunea dumnezeiască a celui mai mare om născut din femeie de a pregăti calea primirii Domnului Hristos.

De asemenea, chiriarhul a apreciat creşterea duhovnicească a credincioşilor din această comunitate şi lucrările administrativ‑gospodăreşti, social‑filantropice şi educaţionale desfăşurate în parohia nou întemeiată după 1989.

În continuare, Înaltpreasfinţia Sa a oferit daruri copiilor prezenţi la slujbă şi i‑a stropit cu Agheasmă Mare pe toţi credincioşii din biserică.

După Sfânta Liturghie, Părintele Arhiepiscop Casian a mers la demisolul lăcaşului de cult, unde a săvârşit parastasul pentru ctitorii și dreptmăritorii creştini din parohie trecuți la cele veșnice.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Boboteaza la românii din Serbia Știri
    Boboteaza la românii din Serbia

    La praznicul Botezului Domnului, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a săvârșit Sfânta Liturghie, urmată de Sfințirea Mare a apei la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din

    08 Ian, 2026
  • Prăznuiri liturgice la Râmnicu Vâlcea Știri
    Prăznuiri liturgice la Râmnicu Vâlcea

    Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Botezului Domnului și slujba Aghesmei Mari la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea,

    08 Ian, 2026
  • Sărbătoarea Bobotezei la Comănești Știri
    Sărbătoarea Bobotezei la Comănești

    Marți, 6 ianuarie, municipiul Comănești a fost gazda manifestărilor liturgice prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului, organizate de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, prin Parohia „Sfinții Împărați

    08 Ian, 2026
TOP 6 Știri