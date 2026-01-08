Zi de sărbătoare pentru parohia gălăţeană ocrotită de Botezătorul Ioan

În ziua Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, 7 ianuarie, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, s‑a aflat în mijlocul slujitorilor și credincioșilor din parohia gălăţeană ce‑l are ca ocrotitor spiritual pe Înaintemergătorul Domnului.

Sfânta Liturghie în această zi de sărbătoare şi de bucurie pentru parohia situată în cartierele Micro 21 şi Micro 19 din Galaţi a fost oficiată de ierarhul Dunării de Jos în biserica mare a comunității, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Au participat numeroşi copii din grupul catehetic al parohiei şi nu numai, precum şi credincioşi veniţi cu credinţă şi evlavie să‑l cinstească pe Sfântul Ioan, cel numit „înger în trup”.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre viaţa aleasă de nevoinţă aspră a Sfântului Ioan Botezătorul, om al rugăciunii, al postului și al înfrânării, evidenţiind misiunea dumnezeiască a celui mai mare om născut din femeie de a pregăti calea primirii Domnului Hristos.

De asemenea, chiriarhul a apreciat creşterea duhovnicească a credincioşilor din această comunitate şi lucrările administrativ‑gospodăreşti, social‑filantropice şi educaţionale desfăşurate în parohia nou întemeiată după 1989.

În continuare, Înaltpreasfinţia Sa a oferit daruri copiilor prezenţi la slujbă şi i‑a stropit cu Agheasmă Mare pe toţi credincioşii din biserică.

După Sfânta Liturghie, Părintele Arhiepiscop Casian a mers la demisolul lăcaşului de cult, unde a săvârşit parastasul pentru ctitorii și dreptmăritorii creştini din parohie trecuți la cele veșnice.