Ziua a doua a Simpozionului „Dumitru Stăniloae” - Teologi români și străini în dialog duhovnicesc

A doua zi a celei de‑a XII‑a ediții a Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae” a debutat cu conferința inaugurală susținută de distinsul invitat pr. prof. dr. John Behr. Acesta l‑a prezentat pe Părintele Dumitru Stăniloae ca pe unul dintre Sfinții Părinți ai Ortodoxiei contemporane, evidențiind actualitatea și forța patristică a operei sale. Moderatorul conferinței a fost conf. dr. Iulian‑Constantin Damian.

În continuarea zilei, au avut loc patru sesiuni tematice, două grupate sub genericul sugestiv „De pe văile necazurilor pe dealurile bucuriilor”, aducând în atenție mărturii, interpretări și evocări despre viața și activitatea teologică a Părintelui Stăniloae, precum și despre impactul operei sale în gândirea teologică actuală.

Sesiunea 1, moderată de pr. lect. dr. Cristian‑Alexandru Barnea, i‑a avut ca invitați pe: pr. conf. dr. Gheorghe Holbea, cu o intervenție emoționantă intitulată „Amintiri cu Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Teologul”; Horia Dumitru Ionescu, cu prezentarea „Dogmatica înțeleasă nu doar teologic, ci și ca (o posibilă cale) spre descoperirea credinței sincere în Dumnezeu”; prof. univ. dr. Vasile Cristescu, care a susținut lucrarea „Amintiri vii din viața și activitatea teologică a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae”.

Sesiunea a 2-a, moderată de pr. asist. dr. Gheorghe Mihalache, a continuat reflecțiile și aprofundările teologice prin lucrările: pr. lect. dr. Răzvan Perșa, „Părintele Dumitru Stăniloae și traducerea Filocaliei - între mărturisire și opresiune”; dr. Adrian Nicolae Petcu, „Dumitru Stăniloae și epoca sa”; dr. Costion Nicolescu, „Frumusețea Sfântului Dumitru Teologul”.

După‑amiaza a adus în prim‑plan alte două sesiuni sub tema „Ortodoxia ca mod de a fi”, care au abordat implicațiile profunde ale teologiei Părintelui Stăniloae asupra misiunii contemporane a Bisericii și asupra relației dintre spiritualitate, societate și știință.

Sesiunea a 3-a, moderată de pr. conf. dr. Roger Coresciuc, a inclus prezentările: pr. prof. dr. Ioan‑Cristinel Teșu, „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae sau despre teologia cea îndumnezeitoare”; pr. dr. Dragoș Herescu, „Misiunea ca îndumnezeire în Ortodoxie și refacerea structurilor de plauzibilitate azi. Perspective din teologia Părintelui Dumitru Stăniloae pentru misiunea Bisericii Ortodoxe în Apus”; pr. lect. dr. Cristian‑Alexandru Barnea, „Pledoarie pentru atenție. Reflecții filocalice contextuale”.

Sesiunea a 4-a, moderată de arhim. conf. dr. Nathanael Neacșu, a încheiat ziua cu lucrările: pr. prof. dr. Radu Bordeianu, „Pr. Dumitru Stăniloae: Sfințenie în familie, suferință, deschidere ecumenică și activitate intelectuală”; prof. univ. dr. Chrysostomos Stamoulis, „From human to superhuman and thence to metahuman. The development of machines, the spirit of technology and the persecution of the human body. The new dialogue between theology and science”; prof. dr. Marius Portaru, „St. Dumitru Stăniloae’s Ascetic Synthesis and the Eucharist”.