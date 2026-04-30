Ziua Veteranilor de Război, marcată la Zalău

Ziua Veteranilor de Război a fost marcată în 29 aprilie, la Cimitirul Eroilor din Zalău, printr‑o ceremonie militară și religioasă, în prezența reprezentanților structurilor militare și ai instituțiilor publice. Evenimentul a început cu acordarea onorului militar și intonarea Imnului Național, după care a fost săvârșită slujba Parastasului pentru eroi, de către Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, în memoria celor căzuți pe câmpul de luptă.

Ierarhul le‑a vorbit celor prezenți despre experiența celor care au trecut prin război, subliniind că aceasta reprezintă o lecție actuală despre comuniune, responsabilitate și pace, astfel încât pomenirea celor căzuți devine o chemare concretă pentru prezent.

Preasfințitul Părinte Benedict a arătat că pomenirea celor căzuți capătă sens doar dacă devine lucrare concretă în viața de zi cu zi: „Pomenindu‑i pe cei mulți care au plecat în eternitate, dar gândindu‑ne și la cei puțini care au rămas, înțelegem că pomenirea lor nu înseamnă doar un act de comemorare, adică de aducere‑aminte împreună despre ei, ci înseamnă mai ales o șansă de a pune în practică acel adevăr pe care ei l‑au trăit. Viața și moartea în sine nu au valoare dacă nu sunt înțelese împreună cu ceilalți. Este o ieșire în afară, în sensul dragostei de a oferi protecție, siguranță și, până la urmă, pacea, care este darul lui Dumnezeu, dar care, în același timp, trebuie să fie și un deziderat omenesc, mai ales în timpurile noastre”.

Ceremonia a continuat cu depunerea de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor, iar reprezentanți ai autorităților publice și ai structurilor militare au rostit alocuțiuni dedicate semnificației zilei. Manifestarea s‑a încheiat cu defilarea gărzii de onoare, în acordurile fanfarei militare.