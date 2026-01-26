În foaierul Muzeului de Istorie din Suceava este deschisă o expoziție foto-documentară dedicată împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române din anul 1859, eveniment fundamental în procesul de constituire a statului român modern. Expoziția aduce în prim-plan repere esențiale din viața și activitatea politică a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, personalitate centrală a epocii și primul conducător al statului care avea să se desăvârșească teritorial și politic în anul 1918, sub denumirea de România Mare. Demersul expozițional este completat de prezentarea unor piese originale aflate în patrimoniul Muzeului Național al Bucovinei din Suceava, obiecte care au aparținut domnitorului Alexandru Ioan Cuza și soției sale, Elena Cuza. Aceste bunuri cu valoare istorică și memorială provin din vechile colecții ale muzeului orașului Fălticeni și au fost transferate în anul 1980 către muzeul din Suceava, unde sunt conservate și valorificate muzeografic, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Național al Bucovinei. Expoziția este deschisă până la data de 15 februarie 2026.