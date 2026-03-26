Art Safari New Museum a deschis un nou sezon

Art Safari New Museum și‑a deschis astăzi porțile pentru public în noul și generosul spațiu, de 4.500 mp, din strada Amzei nr. 13 din București. Noul sezon este deschis în perioada 26 martie - 19 iulie.

Vizitatorii vor putea vedea expozițiile „Vermont și farmecul Belle Epoque”, care reprezintă o incursiune în perioada de efervescență artistică și socială de la sfârșitul secolului al XIX‑lea și prezintă evoluția acestui pictor în cadrul epocii amintite; „R: Eminescu. Poetul rațional”, dedicată unui secol de reprezentări artistice ale poetului național, incluzând pictură, grafică, gravură, sculptură, basorelief, fotografii, instalații; „Felix Aftene. JurnaL”, o expoziție semnată de unul dintre cei mai apreciați artiști români contemporani; viitoare expoziții internaționale realizate în parteneriat cu Goethe Institut și Centrul Ceh. Conceptul de arhitectură este semnat de Diana Nicolaie.

„Suntem într‑o casă nouă. Și am zis nouă, pentru că ne‑am mutat de opt ori până acum, dar, cu mare bucurie, vă spun că această casă o să fie a noastră o perioadă foarte lungă de timp, grație parteneriatului pe care îl avem cu Primăria Sectorului 1”, a precizat în conferința de presă Ioana Ciocan, managing partner Art Safari. Ea a adăugat: „Suntem structurați în trei pavilioane, Pavilionul Muzeal, Pavilionul Istoric și Pavilionul Contemporan, alături de care reîncepem, de fapt, Pavilionul Internațional. Structura acestor pavilioane o să rămână fixă, ușor de navigat și pentru dumneavoastră, dar și pentru publicul larg și sunt sigură că publicul nostru, care știți că este foarte numeros, o să fie și mai numeros în această casă nouă. Bineînțeles, programul nostru continuă cu programele educaționale pentru copii, pentru adolescenți, dar și cursurile de artă pentru adulți, care sunt foarte populare”.

Directorul Goethe Institut București, Markus Huber, a evidențiat relația foarte bună cu Art Safari de‑a lungul anilor. „Sunt foarte încântat că putem continua această călătorie cu colaborările fotografice și cu aducerea tuturor perspectivelor internaționale. Institutul nostru construiește cooperări interculturale și transnaționale împreună cu partenerii locali din Germania, încurajând dialogul și schimburile culturale, astfel încât posibilitatea de a colabora este foarte importantă pentru noi”, a spus Markus Huber.

Maria Bilașevschi, curatoarea expoziției „Felix Aftene. JurnaL”, a afirmat: „Pentru că sunt 30 de ani de creație, 30 de ani de la debutul său expozițional, lucrări din timpul facultății, treceri prin diferite amintiri legate de familie, legate de societate și schimbările care se întâmplă în ea”.

Expoziția „Vermont și farmecul Belle Epoque”, curatoriată de Maria Munteanu, a fost prezentată de aceasta jurnaliștilor care au participat la conferința de presă, iar despre expoziția „R: Eminescu. Poetul rațional”, care reunește 400 de piese, a vorbit Monica Dumitru. Directorul Muzeului Național de Artă al României, criticul de artă Erwin Kessler, consultantul științific al expoziției, a declarat: „Expoziția aceasta este un inventar, în mare măsură, de documente referitoare la Eminescu și un inventar, în primul rând, de reprezentări. De aici vine și «R: Eminescu», reprezentările lui Eminescu. Reluăm reprezentările lui Eminescu, pentru că acestea au constituit, în mintea noastră a tuturor și în vizualul nostru, pe stradă, în cărți, în filme, o figură recognoscibilă, poate cea mai recognoscibilă figură a culturii române: Eminescu. Această figură este un mit, iar această expoziție este inventarul, nu inventarea, ci inventarierea unui mit”.

Expozițiile vor putea să fie explorate și în cadrul tururilor ghidate dedicate unor categorii precum studenți și seniori, dar și publicului larg, în general.

Art Safari este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, se desfășoară sub Înaltul Patronaj al președintelui României și cu susținerea Băncii Transilvania.

În cele 17 ediții de până acum a înregistrat peste un milion de vizitatori.