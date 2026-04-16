Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Artă, spiritualitate și memorie culturală

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 17 Aprilie 2026

La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București, în sala H.H. Stahl, este deschisă, până la data de 9 iunie 2026, expoziția „Anuala de Artă Plastică Religioasă și Restaurare 2026”, un eveniment care propune o întâlnire între artă, spiritualitate și memorie culturală. Manifestarea reunește lucrări semnate de artiști plastici profesioniști, studenți ai universităților de artă din România, artiști și restauratori din muzee, precum și creatori cu o activitate remarcabilă în domeniul artelor vizuale, care, prin sensibilitate și vocație, conferă o formă vizibilă patrimoniului spiritual și cultural, conform informațiilor publicate pe site-ul oficial al muzeului. Proiectul expozițional este organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România, prin filiala de Artă Plastică Religioasă și Restaurare, în parteneriat cu muzeul gazdă. 


 

