Capitale Europene ale Culturii în 2026

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 14 Ianuarie 2026

Oraşele Oulu (Finlanda) şi Trencin (Slovacia) sunt Capitalele Europene ale Culturii în 2026, astfel că vor găzdui evenimente pe tot parcursul acestui an pentru evidențierea „bogăţiei culturilor europene împărtăşite”, a anunţat Comisia Europeană, conform EFE.

La Oulu, festivităţile de deschidere vor avea loc între 16 şi 18 ianuarie, iar programul se va derula sub sloganul „Schimbări climatice culturale”, fiind abordate provocări precum rezilienţa faţă de schimbările climatice şi modul în care conştientizarea culturală contribuie la acestea. Oraşul Trencin va organiza evenimentul inaugural între 13 şi 15 februarie, cu un program construit în jurul temei „Trezirea curiozităţii”, prin care oraşul slovac îşi propune să „inspire construirea de punţi între imaginaţie şi realitate”.

„Ambele Capitale Europene ale Culturii 2026 apreciază pe deplin această iniţiativă emblematică şi impactul său de durată asupra culturii, oraşelor şi oamenilor din întreaga Europă, îmbogăţind viaţa culturală, conectând oamenii prin creativitate şi inspirând schimbări durabile prin artă şi cultură”, a declarat Glenn Micallef, comisar european pentru echitate între generaţii, tineret, cultură şi sport.

Cele două oraşe au primit din partea Comisiei Europene Premiul „Melina Mercouri”, în valoare de 1,5 milioane de euro, finanţat prin programul Europa Creativă, ca recunoaştere a calităţii pregătirilor acestora pentru acest an.

