Revista revistelor: atitudini creștine

Este totdeauna îmbucurătoare abordarea fenomenului religios în revistele de cultură, iar Convorbiri literare este una dintre publicațiile care fac acest lucru în mod constant, un merit deosebit avându‑l, desigur, directorul Cassian Maria Spiridon, care își arată astfel propriul atașament față de valorile Ortodoxiei. În numărul apărut în martie, citim o amplă cronică a lui Ioan Cristescu la volumul „Teologie și literatură. Personalități marcante ale culturii Române”, semnat de Nicolae Brânzea, preot, scriitor și profesor universitar. Sub semnătura lui Pompiliu Crăciunescu apare un edificator excurs prin opera lui Ion Pillat, poet tradiționalist, autor al câtorva cărți cu poeme religioase. Încadrabile la temă sunt și articolele: „Post sau fasting” de Mihai Capșa Togan și „Creștinismul, paradoxal” de Ioan Alexandru Tofan.

În Expres cultural, în numărul 2 din 2026, aflăm două comentarii, de un puternic impact, referitoare la etica creației literare și moralitatea folosirii Inteligenței Artificiale în actul creator, semnate de Liviu Ioan Stoiciu și Gellu Dorian. Poetul și editorul Nicolae Tzone publică, împreună cu un delicios text însoțitor, patru scrisori trimise de monahul scriitor N. Steinhardt (1912‑1989) către Alexandru Lungu (1924‑2008), remarcabil poet care a ales calea exilului în 1973. Comentariile lui N. Tzone întregesc tabloul prieteniei avute cu poetul, acesta încredințându‑i corespondența amintită înainte de plecare, iar scrisorile în sine, publicate acum prima dată, arată capacitatea uimitoare de exegeză a lui Steinhardt, dar și generoasa lui prietenie. Toma Grigore ne supune atenției, prin cronica sa, cartea de versuri religioase „Poeme desenate” a lui Alex Gregora.