Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Revista revistelor: atitudini creștine

Revista revistelor: atitudini creștine

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Cultură
Un articol de: Daniela Șontică - 19 Martie 2026

Este totdeauna îmbucurătoare abordarea fenomenului religios în revistele de cultură, iar Convorbiri literare este una dintre publicațiile care fac acest lucru în mod constant, un merit deosebit avându‑l, desigur, directorul Cassian Maria Spiridon, care își arată astfel propriul atașament față de valorile Ortodoxiei. În numărul apărut în martie, citim o amplă cronică a lui Ioan Cristescu la volumul „Teologie și literatură. Personalități marcante ale culturii Române”, semnat de Nicolae Brânzea, preot, scriitor și profesor universitar. Sub semnătura lui Pompiliu Crăciunescu apare un edificator excurs prin opera lui Ion Pillat, poet tradiționalist, autor al câtorva cărți cu poeme religioase. Încadrabile la temă sunt și articolele: „Post sau fasting” de Mihai Capșa Togan și „Creștinismul, paradoxal” de Ioan Alexandru Tofan.

În Expres cultural, în numărul 2 din 2026, aflăm două comentarii, de un puternic impact, referitoare la etica creației literare și moralitatea folosirii Inteligenței Artificiale în actul creator, semnate de Liviu Ioan Stoiciu și Gellu Dorian. Poetul și editorul Nicolae Tzone publică, împreună cu un delicios text însoțitor, patru scrisori trimise de monahul scriitor N. Steinhardt (1912‑1989) către Alexandru Lungu (1924‑2008), remarcabil poet care a ales calea exilului în 1973. Comentariile lui N. Tzone întregesc tabloul prieteniei avute cu poetul, acesta încredințându‑i corespondența amintită înainte de plecare, iar scrisorile în sine, publicate acum prima dată, arată capacitatea uimitoare de exegeză a lui Steinhardt, dar și generoasa lui prietenie. Toma Grigore ne supune atenției, prin cronica sa, cartea de versuri religioase „Poeme desenate” a lui Alex Gregora.

 

Citeşte mai multe despre:   Convorbiri literare
  Centenar Paul Miron, la Iaşi
    Centenar Paul Miron, la Iaşi

    În cadrul Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană” (ediţia a XV-a), care se va desfășura în perioada 9-11 iulie la Iaşi, va exista o secțiune dedicată

    18 Mar, 2026
  Drumul spre lumină al lui Traian Postolache
    Drumul spre lumină al lui Traian Postolache

    Iubitorii de artă plastică pot admira până la 5 aprilie 2026, la Muzeul Național al Țăranului Român, expo­ziția „Traian Postolache. Drumul spre lumină”, prin care este omagiat, la zece ani de la trecerea

    17 Mar, 2026
  Vermont, Eminescu și Aftene la Art Safari
    Vermont, Eminescu și Aftene la Art Safari

    Pavilionul expozițional Art Safari s-a mutat într-o nouă clădire, în strada Piața Amzei din București, iar deschiderea noii ediții va avea loc pe 26 martie. În noua ediție sunt propuse trei expoziții:

    17 Mar, 2026
TOP 6 Cultură