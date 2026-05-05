Conferință despre impactul tehnologiei asupra bibliotecilor

Bibliotecari din toată țara participă azi, 7 mai, şi mâine, 8 mai, la Conferinţa Asociaţiei Naţionale a Bibliotecilor Publice din România „BiblioNEXT”, organizată la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Oneşti, județul Bacău. „Conferinţa îşi propune să evidenţieze nu doar impactul tehnologiei asupra bibliotecilor, ci şi capacitatea acestora de a rămâne relevante, umane şi profund conectate la nevoile societăţii”, a precizat într-un comunicat de presă Ionuţ Tenie, directorul Direcţiei Cultură din cadrul Primăriei Oneşti. Evenimentul este axat pe trei teme majore: „De la catalog la conversaţie: AI ca partener al bibliotecarului”, „Biblioteca - primul pas în lumea digitală pentru toţi cetăţenii” şi „Makerspace, VR şi gaming: biblioteca ca laborator al comunităţii”. Potrivit datelor oficiale, în 2023 la nivel național existau 8.263 de biblioteci, din care 1.853 erau biblioteci publice - județene, orășenești și comunale.