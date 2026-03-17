Cultura română promovată în context francofon

Şi anul acesta, Institutul Cultural Român, alături de partenerii francofoni și francezi din Bruxelles, Budapesta, Berlin, Beijing, Belgrad, Vârșeț și Zrenjanin, Chișinău ­și Bălți, Lisabona, Madrid, New York, Paris, Praga, Roma, Riga, ­Stockholm, Tokyo și Viena, organizează, până la sfârșitul acestei luni, proiecte culturale comune care promovează cultura română în context francofon. În fiecare an, la 20 martie, în întreaga lume este marcată Ziua Francofoniei, sărbătoare care subliniază rolul francofoniei ca punte între culturi, precum și o recunoaștere a spațiului cultural comun, care unește peste 300 de milioane de vorbitori ai limbii franceze de pe cinci continente. Astfel, vor avea loc proiecții de film, concerte și va fi susținută participarea unor filme românești la festivaluri din Europa. România va fi reprezentată cu un stand de informare culturală și turistică la evenimentele conexe din cadrul acțiunii culturale „Village Francophone”, care se va desfășura la Forumul Municipal Romeu Correia din Almada, Portugalia, în 21 martie. „Village Francophone” este punctul culminant al Festivalului Francofoniei, în cadrul căruia țările participante își vor prezenta tradițiile, cultura și gastronomia.