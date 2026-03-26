Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Documente rare într-o expoziție dedicată teatrului

Documente rare într-o expoziție dedicată teatrului

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 27 Martie 2026

La Muzeul Național al Literaturii Române din Iași este deschisă, începând cu 27 martie 2026, expoziția temporară „Iubirea de teatru”, dedicată tuturor celor care dau viață scenei: actori, regizori, scenografi, profesori și critici. Curatoriată de Laura Terente, proiectul expo­zițio­nal aduce în atenția publicului o serie de mărturii valoroase, precum scrisori, gânduri și amintiri semnate de per­so­na­li­tăți ale teatrului și culturii române, între care Agatha Bâr­sescu, Petre Comarnescu, Constantin Nottara și Aristizza Romanescu, alături de multe alte nume care au contribuit la frumusețea artei teatrale, potrivit informațiilor publicate pe site. Expoziția poate fi vizitată până la 27 iunie 2026, de marți până duminică, în intervalul orar 10:00-17:00. 

