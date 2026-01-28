Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziţie-concurs dedicată pictorului Ștefan Luchian

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 03 Feb 2026

Muzeul Județean Botoșani (MJB) găzduiește, în spațiul Galeriilor de Artă „Ștefan Luchian”, expoziția Concursului Interju­dețean de Arte Plastice „Omagiu Ștefan Luchian”, ediția a XIX-a. La concurs au fost înscrise lucrări realizate de elevi proveniți din 28 de școli gimnaziale și licee teoretice, precum și din 16 instituții de învățământ vocațional. Expoziția-concurs, deschisă până în 8 februarie 2026, este inclusă în programul „Zilelor Liceului de Artă «Ștefan Luchian»” şi este organizată de unitatea de învăță­mânt botoșăneană, în parteneriat cu MJB. Ștefan Luchian (n. 1 februarie 1868, Ștefănești, Botoșani - d. 28 iunie 1916, București) este un pictor esențial pentru trecerea artei românești spre modernitate. Pictura sa se caracterizează prin cromatică intensă, tușă liberă, interes pentru lumină și atmosferă și o puternică expresivitate a culorii. Este renumit mai ales pentru naturile statice cu flori, dar și pentru peisaje și portrete cu tentă lirică și contururi simplificate.

