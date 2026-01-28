Expoziţie-concurs dedicată pictorului Ștefan Luchian

Muzeul Județean Botoșani (MJB) găzduiește, în spațiul Galeriilor de Artă „Ștefan Luchian”, expoziția Concursului Interju­dețean de Arte Plastice „Omagiu Ștefan Luchian”, ediția a XIX-a. La concurs au fost înscrise lucrări realizate de elevi proveniți din 28 de școli gimnaziale și licee teoretice, precum și din 16 instituții de învățământ vocațional. Expoziția-concurs, deschisă până în 8 februarie 2026, este inclusă în programul „Zilelor Liceului de Artă «Ștefan Luchian»” şi este organizată de unitatea de învăță­mânt botoșăneană, în parteneriat cu MJB. Ștefan Luchian (n. 1 februarie 1868, Ștefănești, Botoșani - d. 28 iunie 1916, București) este un pictor esențial pentru trecerea artei românești spre modernitate. Pictura sa se caracterizează prin cromatică intensă, tușă liberă, interes pentru lumină și atmosferă și o puternică expresivitate a culorii. Este renumit mai ales pentru naturile statice cu flori, dar și pentru peisaje și portrete cu tentă lirică și contururi simplificate.