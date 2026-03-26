Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Expoziție de icoane și ouă încondeiate la Buzău

Expoziție de icoane și ouă încondeiate la Buzău

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 31 Martie 2026

La Muzeul de Etnografie „Vergu-Mănăilă” din Buzău se va desfăşura, în perioada 3 aprilie - 24 mai 2026, evenimentul „Izvoare de lumină: icoane şi ouă încondeiate”, dedicat sărbătorii pascale. „În cadrul expoziţiei sunt prezentate icoane pe sticlă realizate de Daniela Ştefan, restaurator ceramică în cadrul Muzeului Judeţean Buzău, absolventă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, secţia Pictură Bisericească. Selecţia reuneşte reprezentări din viaţa Mântuitorului Iisus Hristos, de la Naştere şi Botez până la Răstignire şi Înviere”, se arată într-un comunicat al Muzeului Judeţean Buzău. Pe lângă icoanele care provin din patrimoniul muzeului, vizitatorii vor putea admira și o colecție de ouă încondeiate în tehnici tradiţionale cu ceară de albine şi chişiţă, realizate de meșterul popular Liliana Trif, cu motive specifice judeţului, precum spicul de grâu, coada rândunicii sau frunza de stejar. 

