La Muzeul orașului Oradea este deschisă expoziția de fotografie retrospectivă „Nagy Lajos”, realizată în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Internațional de Fotografie „Carol Pop de
Expoziție de ii ale reginelor române, la Roma
De Ziua Culturii Naționale, la Muzeul Naţional Etrusc „Villa Giulia” din Roma va fi vernisată expoziţia de fotografie „Tezaurul brodat al reginelor”. Dedicată iilor şi costumelor populare care au aparţinut reginelor şi principeselor României, aceasta propune o incursiune vizuală asupra unor piese de patrimoniu conservate în cadrul Fundaţiei Colecţia Familiei Regale a României și este organizată de Institutul Național al Patrimoniului. „Instalaţiile care însoţesc fotografiile prezentate în expoziţie traduc limbajul broderiei în spaţiu, invitând publicul la o experienţă imersivă în profunzimea ţesăturilor româneşti”, se arată într-un comunicat al organizatorilor. Reginele României - Elisabeta (1843-1916), Maria (1875-1938) şi Elena (1896-1982) - sunt cele care au promovat și rafinat portul național românesc, ridicându-l din sfera rurală la rang de simbol cultural regal. Expoziţia va fi deschisă publicului până la 28 februarie 2026.