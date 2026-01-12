Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Expoziție de ii ale reginelor române, la Roma

Expoziție de ii ale reginelor române, la Roma

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 12 Ianuarie 2026

De Ziua Culturii Naționale, la Muzeul Naţional Etrusc „Villa Giulia” din Roma va fi vernisată expoziţia de fotografie „Tezaurul brodat al reginelor”. Dedicată iilor şi costumelor populare care au aparţinut reginelor şi principeselor României, aceasta propune o incursiune vizuală asupra unor piese de patrimoniu conservate în cadrul Fundaţiei Colecţia Familiei Regale a României și este organizată de Institutul Național al Patrimoniului. „Instalaţiile care însoţesc fotografiile prezentate în expoziţie traduc limbajul broderiei în spaţiu, invitând publicul la o experienţă imersivă în profunzimea ţesăturilor româneşti”, se arată într-un comunicat al organizatorilor. Reginele României - Elisabeta (1843-1916), Maria (1875-1938) şi Elena (1896-1982) - sunt cele care au promovat și rafinat portul național românesc, ridicându-l din sfera rurală la rang de simbol cultural regal. Expoziţia va fi deschisă publicului până la 28 februarie 2026.

Citeşte mai multe despre:   Ziua Culturii Nationale
