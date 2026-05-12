Expoziție dedicată Crucii Roșii în România

La sediul Arhivelor Naţionale ale României din București este deschisă, până la 22 mai 2026, expoziţia „Începuturile Crucii Roşii în România (1876-1919)”, dedicată istoriei şi activităţii umanitare desfăşurate de cunoscuta organizație umanitară în țara noastră.

Sunt expuse documente şi mărturii privind activitatea Crucii Roşii în timpul Războiului de Independenţă, al celui de-Al Doilea Război Balcanic şi al Primului Război Mondial, precum şi documente legate de implicarea organizaţiei în combaterea epidemiilor de holeră şi tifos exantematic. Acestea provin din colecţiile şi fondurile păstrate de Arhivele Naţionale din Bucureşti şi Bistriţa.

Potrivit Agerpres, prima inițiativă de înființare a unei societăţi cu caracter filantropic datează din 11 iunie 1876, iar la 4 iulie 1876 se înființa „Societatea Crucea Roşie din România”. În 1906 a fost înfiinţată Societatea de Cruce Roşie a Doamnelor din România. Cele două societăţi au fuzionat în perioada premergătoare intrării ţării noastre în Primul Război Mondial.