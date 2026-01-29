Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziție dedicată Episcopului Nicolae Popoviciu

Expoziție dedicată Episcopului Nicolae Popoviciu

Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 30 Ianuarie 2026

La Muzeul Orașului Oradea va avea loc, la 17 februarie 2026, vernisajul expoziției „Episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei, un luptător al credinței creștine împotriva comunismului”, curatoriată de Cristina Liana Pușcaș, muzeograf la Muzeul Orașului Oradea, și de istoricul Adrian Nicolae Petcu. Episcopul Nicolae Popoviciu (1903-1960) a fost profesor universitar, scriitor și episcop ortodox al Episcopiei de Oradea între anii 1936 și 1950. În 5 noiembrie 1950 a fost pensionat forțat și a primit domiciliu obligatoriu la Mănăstirea Cheia. A fost șicanat în permanență de autoritățile comuniste până la moartea sa, în 1960. A rămas una dintre personalitățile remarcabile ale Bisericii Ortodoxe Române prin acțiunile sale de sprijinire a credinței și a spiritului național în anii de prigoană din perioada de început a comunismului românesc. 

