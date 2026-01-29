La Muzeul „Theodor Aman” din București va fi deschisă, începând cu 6 februarie 2026, expoziția „Aman - Linie, Punct. Theodor Aman - desenator”, publicul având ocazia să exploreze o selecție de desene în
Expoziție dedicată Episcopului Nicolae Popoviciu
La Muzeul Orașului Oradea va avea loc, la 17 februarie 2026, vernisajul expoziției „Episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei, un luptător al credinței creștine împotriva comunismului”, curatoriată de Cristina Liana Pușcaș, muzeograf la Muzeul Orașului Oradea, și de istoricul Adrian Nicolae Petcu. Episcopul Nicolae Popoviciu (1903-1960) a fost profesor universitar, scriitor și episcop ortodox al Episcopiei de Oradea între anii 1936 și 1950. În 5 noiembrie 1950 a fost pensionat forțat și a primit domiciliu obligatoriu la Mănăstirea Cheia. A fost șicanat în permanență de autoritățile comuniste până la moartea sa, în 1960. A rămas una dintre personalitățile remarcabile ale Bisericii Ortodoxe Române prin acțiunile sale de sprijinire a credinței și a spiritului național în anii de prigoană din perioada de început a comunismului românesc.