Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Expoziție dedicată Iașiului interbelic

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 25 Martie 2026

În Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași va avea loc, în 30 martie 2026, vernisajul expoziției foto-documentare „Loisir în Iașul interbelic”, organizată de Departamentul Comunicarea Colec­țiilor și Cultura Informațiilor al instituției. Evenimentul, la care publicul va putea să observe imagini și să afle povești din viața Iașiului din perioada interbelică, va fi urmat de o conferință pe aceeași temă care îi va avea ca invitaţi pe: conf. univ. dr. Ionuț Nistor, de la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; istoricul Cătălin Botoșineanu, arhivist la Arhivele Naționale Iași; Daniel Nazare, managerul Bibliotecii județene „G. Barițiu” din Brașov, și Mihaela Tudose, muzeograf la Muzeul „Mihail Kogălniceanu” din Iași.

Citeşte mai multe despre:   Biblioteca Centrală Universitară Iaşi  -   expozitie
