În Aula Filialei Iași a Academiei Române are loc astăzi, 29 ianuarie 2026, prima ședință a Grupului de lucru „Inteligența Artificială (IA) în folosul urbei și locuitorilor Iașiului”, având ca temă
Expoziție dedicată patrimoniului cultural ucrainean
La Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi va putea fi vizitată, până la 28 februarie 2026, expoziția temporară „Continuitate și creativitate în vreme de război: patrimoniul cultural imaterial ucrainean prin ochii copiilor”.
Aceasta încheie proiectul „Predarea și învățarea în cadrul comunității a patrimoniului cultural imaterial ucrainean în România”, inițiat de Academia Română - Filiala Iași, în parteneriat cu Development Center „Democracy through Culture” (Kiev, Ucraina), JRS România, RHE Initiative (Portugalia), Workshop Intangible Heritage (Belgia).
Derulat în perioada 2023-2025, proiectul a susținut salvgardarea patrimoniului cultural imaterial al refugiaților ucraineni din România și a promovat educația pentru pace în rândul copiilor.