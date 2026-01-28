Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziție dedicată patrimoniului cultural ucrainean

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 29 Ianuarie 2026

La Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi va putea fi vizitată, până la 28 februarie 2026, expoziția temporară „Continuitate și creativitate în vreme de război: patrimoniul cultural imaterial ucrainean prin ochii copiilor”. 

Aceasta încheie proiectul „Predarea și învă­țarea în cadrul comunității a patrimoniului cultural imaterial ucrainean în România”, inițiat de Academia Română - Filiala Iași, în parteneriat cu Development Center „Democracy through Culture” (Kiev, Ucraina), JRS România, RHE Initiative (Portugalia), Workshop Intangible Heritage (Belgia).

Derulat în perioada 2023-2025, proiectul a susținut salvgardarea patrimoniului cultural ­imaterial al refugiaților ucraineni din România și a promovat educația pentru pace în rândul ­copiilor. 

