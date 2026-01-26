Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziție dedicată poeziei din închisorile comuniste

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 26 Ianuarie 2026

La Casa Avramide din Tulcea va putea fi vizitată, până la sfârșitul lunii februarie, expoziţia itinerantă „uniVERSURI carcerale - poezia închisorilor comuniste”, realizată de Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia în 2024. Concepută de muzeografa Ioana Ursu şi curatoarea Anca Sas, expoziţia cuprinde peste 100 de poezii scrise de către cei care au fost încarceraţi în penitenciarele şi lagărele de muncă ale regimului comunist. „Poeziile au fost împărţite pe mai multe teme, identitatea şi ce rămâne dintr-un om în situaţiile acelea, tortura, Crăciunul, primăvară, rugăciune”, a declarat pentru Agerpres Laura Guțu, muzeograf în cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea. Poeziile nu au fost scrise în detenție, ci rememorate după eliberare și scrise după 1989. 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia  -   expozitie
