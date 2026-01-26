În foaierul Muzeului de Istorie din Suceava este deschisă o expoziție foto-documentară dedicată împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române din anul 1859, eveniment fundamental în procesul de
Expoziție dedicată poeziei din închisorile comuniste
La Casa Avramide din Tulcea va putea fi vizitată, până la sfârșitul lunii februarie, expoziţia itinerantă „uniVERSURI carcerale - poezia închisorilor comuniste”, realizată de Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia în 2024. Concepută de muzeografa Ioana Ursu şi curatoarea Anca Sas, expoziţia cuprinde peste 100 de poezii scrise de către cei care au fost încarceraţi în penitenciarele şi lagărele de muncă ale regimului comunist. „Poeziile au fost împărţite pe mai multe teme, identitatea şi ce rămâne dintr-un om în situaţiile acelea, tortura, Crăciunul, primăvară, rugăciune”, a declarat pentru Agerpres Laura Guțu, muzeograf în cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea. Poeziile nu au fost scrise în detenție, ci rememorate după eliberare și scrise după 1989.