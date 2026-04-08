Expoziție despre daci și fortificațiile lor

La Palatul Suțu din București se va deschide, în 20 mai 2026, expoziția tematică „Lumea cetăților dacice: oameni, eroi și zei”, care propune vizitatorilor o incursiune în universul dacilor și al fortificațiilor acestora, prin prisma descoperirilor arheologice.

Cetatea, împreună cu spațiile sale sacre, ocupă un loc central în această lume, în care elitele războinice ale dacilor apar ca intermediari între sacru și profan, într-un univers în care zeii sunt percepuți ca fiind aproape de oameni, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Municipiului București.

Proiectul expozițional oferă o in­cursiune în lumea dacilor care au întemeiat impresionante cetăți ridicate pe culmi și vârfuri de munte. Totodată, expoziția, care va fi deschisă până la 11 octombrie 2026, aduce în atenția publicului morminte cu panoplii de arme, precum și obiecte din aur și argint, menite să ilustreze puterea, credințele și prestigiul acestor războinici-aristocrați de-a lungul timpului.