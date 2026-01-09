Muzeul Județean Botoșani (MJB) găzduiește, în spațiul Galeriei „Colecția de Artă” Botoșani, expoziția de grafică intitulată „Ilustrații eminesciene”, organizată în cadrul manifestărilor dedicate
Expoziţie Fotogeografica
Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti organizează de Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie 2026, vernisajul expoziției „România Fotogeografică”, cu lucrări din Fotogeografica, galeria care ilustrează momente din lumea satului românesc și a naturii iarna. Expoziția evidențiază, de asemenea, Ziua Artei Fotografice în România, aniversată anual la 11 ianuarie, ca un omagiu adus pictorului și fotografului Carol Popp de Szathmáry, considerat primul fotograf al României și primul fotograf de război din lume. (A.D.)