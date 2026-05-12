Ateneul Român va găzdui, în 24 mai, Gala de Operă Italiană, o seară construită în jurul celor mai iubite arii și duete din muzica de operă italiană. Spectacolul va fi sus­ținut de Orchestra Simfonică București, dirijată de David Crescenzi. Publicul va putea audia cele mai îndrăgite arii și duete din repertoriul operei italiene, în interpretarea sopranei Elena Moșuc și a tenorului Florin Guzgă. Soprana Elena Moșuc este una dintre cele mai expresive voci lirice ale lumii, cu peste 250 de interpretări ale Reginei Nopții pe scenele celor mai prestigioase opere, de la Zürich, Viena și Salzburg, până la Metropolitan Opera din New York și Arena din Verona. Florin Guzgă, tenor al Operei din Iași, a cucerit scene de prestigiu interna­țional, de la Londra până la Toulouse, cu roluri emblematice din Verdi, Puccini și Donizetti.