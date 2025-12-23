Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Înscrieri noi în Lista Patrimoniului Imaterial UNESCO

Înscrieri noi în Lista Patrimoniului Imaterial UNESCO

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 29 Decembrie 2025

Meşteşugul şi interpretarea la cobza românească au fost înscrise în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO, a anunţat recent Ministerul Culturii, decizia fiind luată de către Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial întrunit la New Delhi, India, în perioada 8-13 decembrie 2025, în cea de-a 20-a sa sesiune. Dosarul a fost coordonat de Ministerul Culturii din România, realizat în colaborare cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova. 

În cadrul aceleiaşi sesiuni, a fost inclusă în Lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO gastronomia italiană în ansamblul ei, care diferă de cea a Franţei, rivala culinară a Italiei, care a obţinut recunoaşterea UNESCO în 2010 pentru „le repas gastronomique a la française”, masa gastronomică compusă din patru feluri de mâncare. Aceste înscrieri au figurat printre cele peste 60 de dosare examinate de acest comitet al UNESCO şi care a recunoscut, de asemenea, cimpoiul bulgăresc şi tradiţia interpretării la cimpoi, festivalul indian al luminilor - Diwali, yodelul elvețian, cântecul păstorilor din Alpi etc. „Patrimoniul cultural imaterial este un simbol al angajamentului cultural, al diversităţii şi al vitalităţii”, a declarat Christoph Wulf, vicepreşedintele Comisiei Germane pentru UNESCO.

 

Citeşte mai multe despre:   patrimoniul UNESCO
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Obiecte cu funcție de măsurare expuse la Cluj Cultură
    Obiecte cu funcție de măsurare expuse la Cluj

    La sediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei (MET) din Cluj-Napoca este deschisă expoziția intitulată „Măsura”, care reunește piese de patrimoniu aparținând MET şi Muzeului Național de Istorie a

    29 Dec, 2025
  • Ipostaze ale Deltei într-o expoziţie inedită Cultură
    Ipostaze ale Deltei într-o expoziţie inedită

    La Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din Tulcea va putea fi admirată, până în februarie 2026, expoziţia de fotografie „Arhiva Deltei”, semnată de artistul şi regizorul Dragoş Lumpan. Printre exponate

    29 Dec, 2025
  • Povestea unei artiste Cultură
    Povestea unei artiste

    Muzeul Național al Țăranului Român prezintă expoziția de pictură pe sticlă, instalație și obiect a Mariei Constantinescu, intitulată „Poveste fără sfârșit”. Expo­ziția reunește icoane pe sticlă, ma

    23 Dec, 2025
  • Icoane, cărți și peisaje la bibliotecă Cultură
    Icoane, cărți și peisaje la bibliotecă

    Biblioteca Metropolitană Bu­cu­rești - filiala „Cezar Petrescu” găzduieşte expoziția „Anotimpul Luminii”, care prezintă icoane realizate de meșterii Adrian Bițică și Romeo Hățiș, dar și peisaje se

    23 Dec, 2025
TOP 6 Cultură