Înscrieri noi în Lista Patrimoniului Imaterial UNESCO

Meşteşugul şi interpretarea la cobza românească au fost înscrise în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii UNESCO, a anunţat recent Ministerul Culturii, decizia fiind luată de către Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial întrunit la New Delhi, India, în perioada 8-13 decembrie 2025, în cea de-a 20-a sa sesiune. Dosarul a fost coordonat de Ministerul Culturii din România, realizat în colaborare cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

În cadrul aceleiaşi sesiuni, a fost inclusă în Lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO gastronomia italiană în ansamblul ei, care diferă de cea a Franţei, rivala culinară a Italiei, care a obţinut recunoaşterea UNESCO în 2010 pentru „le repas gastronomique a la française”, masa gastronomică compusă din patru feluri de mâncare. Aceste înscrieri au figurat printre cele peste 60 de dosare examinate de acest comitet al UNESCO şi care a recunoscut, de asemenea, cimpoiul bulgăresc şi tradiţia interpretării la cimpoi, festivalul indian al luminilor - Diwali, yodelul elvețian, cântecul păstorilor din Alpi etc. „Patrimoniul cultural imaterial este un simbol al angajamentului cultural, al diversităţii şi al vitalităţii”, a declarat Christoph Wulf, vicepreşedintele Comisiei Germane pentru UNESCO.