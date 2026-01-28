„Marin Sorescu 90” este titlul expoziției cu picturi și desene realizate de Marin Sorescu (29 februarie 1936 - 8 decembrie 1996), care poate fi vizionată până în 3 martie 2026 la Muzeul Național al
„Întâlniri mirabile” la Muzeul Țăranului
Pe parcursul întregii luni februarie, publicul poate vizita, în Sala „Noua Galerie” a Muzeului Național al Țăranului Român, expoziția „Întâlniri mirabile”, în care sunt reunite lucrările a trei artiști: Viorica Iacob, Iulian Milea și Maria Constantinescu. Viorica Iacob expune o selecție de covoare populare din colecția personală, care sunt adevărate mărturii ale patrimoniului textil și ale rafinamentului artei populare tradiționale. Iulian Milea, originar din Câmpulung Muscel, prezintă peste 100 de instrumente muzicale pe care le-a realizat manual și care reprezintă culturi diverse ale lumii. Pictorița Maria Constantinescu aduce în fața publicului mai multe lucrări de pictură pe sticlă, realizate în stilul său inconfundabil, în care tradiția se împletește cu propria sensibilitate și creativitate. Expoziția, curatoriată de Maria Constantinescu, promite o experiență vizuală și senzorială aparte, în care artele se află într-un interesant dialog. Programul de vizionare este de miercuri până duminică, între orele 10:00-18:00. (D.Ș.)