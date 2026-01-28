Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Întâlniri mirabile” la Muzeul Țăranului 

Cultură
Data: 03 Feb 2026

Pe parcursul întregii luni februarie, publicul poate vizita, în Sala „Noua Galerie” a Muzeului Națio­nal al Țăranului Român, expoziția „Întâlniri mirabile”, în care sunt reunite lucrările a trei artiști: Viorica Iacob, Iulian Milea și Maria Constantinescu. Viorica Iacob expune o selecție de covoare populare din colecția per­sonală, care sunt adevărate mărturii ale patrimoniului textil și ale rafinamentului artei populare tradiționale. Iulian Milea, originar din Câmpulung Muscel, prezintă peste 100 de instrumente muzicale pe care le-a realizat manual și care reprezintă culturi diverse ale lumii. Pictorița Maria Constantinescu aduce în fața publicului mai multe lucrări de pictură pe sticlă, realizate în stilul său inconfundabil, în care tradiția se împletește cu propria sensibilitate și creativitate. Expoziția, curatoriată de Maria Constantinescu, promite o expe­riență vizuală și senzorială aparte, în care artele se află într-un interesant dialog. Programul de vizionare este de miercuri până duminică, între orele 10:00-18:00. (D.Ș.)

