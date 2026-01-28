„Întâlniri mirabile” la Muzeul Țăranului 

Data: 03 Feb 2026

Pe parcursul întregii luni februarie, publicul poate vizita, în Sala „Noua Galerie” a Muzeului Națio­nal al Țăranului Român, expoziția „Întâlniri mirabile”, în care sunt reunite lucrările a trei artiști: Viorica Iacob, Iulian Milea și Maria Constantinescu. Viorica Iacob expune o selecție de covoare populare din colecția per­sonală, care sunt adevărate mărturii ale patrimoniului textil și ale rafinamentului artei populare tradiționale. Iulian Milea, originar din Câmpulung Muscel, prezintă peste 100 de instrumente muzicale pe care le-a realizat manual și care reprezintă culturi diverse ale lumii. Pictorița Maria Constantinescu aduce în fața publicului mai multe lucrări de pictură pe sticlă, realizate în stilul său inconfundabil, în care tradiția se împletește cu propria sensibilitate și creativitate. Expoziția, curatoriată de Maria Constantinescu, promite o expe­riență vizuală și senzorială aparte, în care artele se află într-un interesant dialog. Programul de vizionare este de miercuri până duminică, între orele 10:00-18:00. (D.Ș.)