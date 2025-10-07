Invitație la Festivalul „Spotlight”

Data: 07 Octombrie 2025

Peste 20 de instalaţii artistice de lumină din România şi alte ţări europene vor putea fi admirate, în perioada 10-12 octombrie 2025, în cadrul celei de-a 9-a ediţii a festivalului luminii Spotlight, a informat Primăria Capitalei. Tema ediţiei, „Simbioză”, propune o schimbare de perspectivă: „de la competiţie la colaborare, de la rezultate imediate la procese vii”.

Traseul se extinde de pe Calea Victoriei în zonele adiacente, la ARCUB - Hanul Gabroveni şi în locaţiile partenerilor - Mega Mall şi Promenada Mall. Programul va începe, în fiecare zi de festival, la ora 19:00 şi se va încheia la ora 23:00. Noutăţile ediţiei sunt parteneriatul cu Lille Video Mapping Festival, conferinţele şi panelurile de la Hanul Gabroveni, lansarea unei baze de date, realizată de ARCUB, cu artişti români din domeniul artei luminii şi new media, cu scopul de a le promova creaţiile la nivel naţional şi internaţional, a transmis PMB.

„Spotlight” reuneşte anual peste 300.000 de spectatori. „Ne dorim ca Bucureştiul să fie un oraş care inspiră şi care surprinde, iar prin proiecte precum Spotlight demonstrăm că spaţiile noastre urbane pot căpăta noi sensuri şi poveşti. Îi invit pe bucureşteni şi vizitatori să se bucure, între 10 şi 12 octombrie, de Capitala Luminii”, a transmis primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Mai multe informaţii despre programul festivalului şi instalaţiile participante sunt disponibile pe arcub.ro şi spotlightfestival.ro.

