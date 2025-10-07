Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Invitație la Festivalul „Spotlight”

Data: 07 Octombrie 2025

Peste 20 de instalaţii artistice de lumină din România şi alte ţări europene vor putea fi admirate, în perioada 10-12 octombrie 2025, în cadrul celei de-a 9-a ediţii a festivalului luminii Spotlight, a informat Primăria Capitalei. Tema ediţiei, „Simbioză”, propune o schimbare de perspectivă: „de la competiţie la colaborare, de la rezultate imediate la procese vii”. 

Traseul se extinde de pe Calea Victoriei în zonele adiacente, la ARCUB - Hanul Gabroveni şi în locaţiile partenerilor - Mega Mall şi Promenada Mall. Programul va începe, în fiecare zi de festival, la ora 19:00 şi se va încheia la ora 23:00. Noutăţile ediţiei sunt parteneriatul cu Lille Video Mapping Festival, conferinţele şi panelurile de la Hanul Gabroveni, lansarea unei baze de date, realizată de ARCUB, cu artişti români din domeniul artei luminii şi new media, cu scopul de a le promova creaţiile la nivel naţional şi internaţional, a transmis PMB.

„Spotlight” reuneşte anual peste 300.000 de spectatori. „Ne dorim ca Bucureştiul să fie un oraş care inspiră şi care surprinde, iar prin proiecte precum Spotlight demonstrăm că spaţiile noastre urbane pot căpăta noi sensuri şi poveşti. Îi invit pe bucureşteni şi vizitatori să se bucure, între 10 şi 12 octombrie, de Capitala Luminii”, a transmis primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Mai multe informaţii despre programul festivalului şi instalaţiile participante sunt disponibile pe arcub.ro şi spotlightfestival.ro.
 

