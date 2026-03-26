Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură „La porțile sacrului" 

Un articol de: Daniela Șontică - 31 Martie 2026

Lucrări ale artiștilor plastici Alexandru Țipoia (1914-1993) și George Tzipoia (n. 1945), tată și fiu, vor fi expuse la Galeriile de Artă ale Academiei Române în perioada 3-20 aprilie. Expoziția, intitulată „La porțile sacrului. Documente ale existenței”, se înscrie în seria evenimentelor dedicate împlinirii a 160 de ani de la fondarea Academiei Române și este un proiect științific și curatorial al A.H. Marinescu, de la Institutul de Sociologie al Academiei. Vernisajul din 3 aprilie, ora 17:00, va avea loc în prezența lui George Tzipoia, fondatorul Fun­dației Țipoia & Tzipoia și al Casei Memoriale „Pictor Alexandru Ți­poia”. Expoziția poate fi vizitată la Galeriile de Artă ale Academiei Române (Calea Rahovei 176/ Calea 13 Septembrie 13), de luni până duminică, între orele 10:00 și 18:00. 

