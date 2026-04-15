Muzeul „Antipa“ redeschide expoziţia „COCON”

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” redeschide, în perioada aprilie - iunie 2026, expoziția de fluturi exotici vii, una dintre cele mai iubite de către public. „COCON” are loc în interiorul muzeului și aduce vizitatorii mai aproape de procesul complex al metamorfozei, se arată într-un comunicat al muzeului postat pe site-ul antipa.ro.

Într-un decor spectaculos și un microclimat atent controlat pentru a reproduce habitatul natural, expoziția reunește specii provenite din sud-estul Asiei, America Centrală și de Sud, dar și din Africa Subsahariană, printre care Morpho peleides (fluturele împărat), Papilio palinurus (coada-rândunicii-de-smarald), Cethosia biblis (fluturele roșcat cu aripi dantelate), Siproeta stelenes (fluturele malachit), dar și reprezentanți ai genului Caligo, cunoscuți drept fluturii cap-de-bufniță.

Dincolo de spectacolul vizual, „COCON” reprezintă un prilej de reflecție asupra fragilității ecosistemelor și a importanței protejării biodiversității, subliniază sursa citată.

