Muzică corală la Festivalul „Ciprian Porumbescu”

Aflat la cea de-a cincea ediţie, Festivalul Internaţional „Ciprian Porumbescu” se va desfăşura în perioada 1-7 iunie 2026, la Suceava, într-un format nou, cu extinderea duratei de desfăşurare la şapte zile, introducerea muzicii corale şi cu participarea unor noi invitaţi de renume internaţional, anunţă Consiliul Judeţean Suceava pe site-ul cjsuceava.ro.Primul concert, intitulat „Acasă la Stupca”, va avea loc la Muzeul Memorial „Ciprian Porumbescu” şi va fi susţinut de Corala „Academica”, dirijor Emil Forfotă, Corala „Sfântul Ioan cel Nou”, dirijor pr. Lucian Tablan-Popescu, şi Corala „Sfântul Leontie”, dirijor Ovidiu Foca. Ziua de 6 iunie este una In Memoriam Ciprian Porumbescu şi va începe cu Sfânta Liturghie şi slujba de pomenire a compozitorului la Biserica „Sfântul Dimitrie” din Stupca, apoi Corala „Ciprian Porumbescu” va susţine un concert. Programul întregului festival poate fi consultat pe site-ul evenimentului, festivalulciprianporumbescu.ro, sau pe cel menţionat mai sus. Festivalul Internaţional „Ciprian Porumbescu” este un mijloc important de promovare a valorilor culturale româneşti în spaţiul european, prin evidenţierea contribuţiei compozitorilor români la patrimoniul muzical european, precizează reprezentanţii CJ Suceava pe site-ul oficial.

