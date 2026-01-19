Nichita Danilov, câștigătorul Premiului Eminescu 2026

În cadrul galei organizate în 15 ianuarie la Teatrul din Botoșani, poetul Nichita Danilov a fost ­desemnat câştigător al ediţiei din 2026 a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia. Laureatul are 73 de ani, ­s-a născut în Climăuți, județul Suceava, și a debutat cu volumul „Fântâni carteziene”, publicat în 1980, la Editura Junimea.

Este absolvent al școlii post­liceale de arhitectură (1973) şi al Facultății de Ştiinţe Economice din Iaşi (1978). A activat în domeniul cultural și publicistic, fiind redactor la revista „Convorbiri literare”, şef departament cultură la „Monitorul de Iaşi”, director al Teatrului pentru copii şi tineret „Luceafărul” din Iaşi, secretar literar al Teatrului „Vasile Alecsandri” din Iași.

A semnat numeroase volume de poezie, între care: „Câmp negru” (1982), „Deasupra lucrurilor, nean­tul” (1990), „Mirele orb” (1995), „În deşert şi pe ape” (2001). Este prezent în numeroase antologii de poezie din ţară şi din străinătate.