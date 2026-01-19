Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Nichita Danilov, câștigătorul Premiului Eminescu 2026

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 19 Ianuarie 2026

În cadrul galei organizate în 15 ianuarie la Teatrul din Botoșani, poetul Nichita Danilov a fost ­desemnat câştigător al ediţiei din 2026 a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia. Laureatul are 73 de ani, ­s-a născut în Climăuți, județul Suceava, și a debutat cu volumul „Fântâni carteziene”, publicat în 1980, la Editura Junimea. 

Este absolvent al școlii post­liceale de arhitectură (1973) şi al Facultății de Ştiinţe Economice din Iaşi (1978). A activat în domeniul cultural și publicistic, fiind redactor la revista „Convorbiri literare”, şef departament cultură la „Monitorul de Iaşi”, director al Teatrului pentru copii şi tineret „Luceafărul” din Iaşi, secretar literar al Teatrului „Vasile Alecsandri” din Iași. 

A semnat numeroase volume de poezie, între care: „Câmp negru” (1982), „Deasupra lucrurilor, nean­tul” (1990), „Mirele orb” (1995), „În deşert şi pe ape” (2001). Este prezent în numeroase antologii de poezie din ţară şi din străinătate. 

