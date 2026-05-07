Noaptea Muzeelor 2026

Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 08 Mai 2026

Ediția din acest an a evenimentului cultural „Noaptea Muzeelor” se va desfăşura în 23 mai şi propune un program extins, destinat tuturor categoriilor de vizitatori, fapt ce reconfirmă amploarea proiectului dedicat promovării patrimoniului. Peste 251 de muzee din 36 de județe își vor deschide porțile dincolo de programul obișnuit, informează site-ul dedicat evenimentului, noapteamuzeelor.org, unde poate fi consultată lista completă a muzeelor participante din fiecare judeţ. Vizitatorii vor beneficia de ghidaje, ateliere, expoziții speciale, concerte de cameră și proiecții, toate cu intrare majoritar gratuită. Inițiat în 2005 sub egida Consiliului Europei și coordonat la nivel european de Rețeaua Europeană a Organizațiilor Muzeale (NEMO), „Noaptea Muzeelor” ajunge anul acesta, în România, la cea de-a 22-a ediție.

