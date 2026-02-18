Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură O microistorie intelectuală

O microistorie intelectuală

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 18 Feb 2026

În Aula Academiei Române, filiala Iași, va avea loc, în 20 februarie 2026, conferința „Ioan Petru Culianu. O microistorie intelectuală”, susținută de profesorul Sorin Antohi, înscrisă într‑o serie de evenimente organizate sub genericul „Prelegeri academice”. Sunt propuse, astfel, publicului larg dezbateri pe teme științifice actuale, care contribuie la dinamica vieții culturale a comunității ieșene, potrivit informațiilor publicate pe site‑ul acadiasi.org.

Istoric al religiilor, eseist și profesor universitar român, Ioan Petru Culianu (1950‑1991) s‑a remarcat printr‑o abordare interdisciplinară care îmbină filologia clasică, hermeneutica simbolică, psihologia culturii și teoria imaginarului. Format intelectual în mediul academic românesc și stabilit ulterior în Occident, el a dezvoltat cercetări privind relația dintre mit, putere și structurile mentale colective, utilizând instrumente comparative și modele cognitive proto‑structuraliste pentru a explica persistența arhetipurilor religioase în modernitate.

 

 

 

Citeşte mai multe despre:   Academia Romana  -   conferinta
