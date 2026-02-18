În Aula Academiei Române, filiala Iași, va avea loc, în 20 februarie 2026, conferința „Ioan Petru Culianu. O microistorie intelectuală”, susținută de profesorul Sorin Antohi, înscrisă într‑o serie de evenimente organizate sub genericul „Prelegeri academice”. Sunt propuse, astfel, publicului larg dezbateri pe teme științifice actuale, care contribuie la dinamica vieții culturale a comunității ieșene, potrivit informațiilor publicate pe site‑ul acadiasi.org.

Istoric al religiilor, eseist și profesor universitar român, Ioan Petru Culianu (1950‑1991) s‑a remarcat printr‑o abordare interdisciplinară care îmbină filologia clasică, hermeneutica simbolică, psihologia culturii și teoria imaginarului. Format intelectual în mediul academic românesc și stabilit ulterior în Occident, el a dezvoltat cercetări privind relația dintre mit, putere și structurile mentale colective, utilizând instrumente comparative și modele cognitive proto‑structuraliste pentru a explica persistența arhetipurilor religioase în modernitate.