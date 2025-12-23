Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Obiecte cu funcție de măsurare expuse la Cluj

Obiecte cu funcție de măsurare expuse la Cluj

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 29 Decembrie 2025

La sediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei (MET) din Cluj-Napoca este deschisă expoziția intitulată „Măsura”, care reunește piese de patrimoniu aparținând MET şi Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, dar și documente și obiecte provenite din colecțiile speciale ale Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” și ale Bibliotecii Județene „Octavian Goga”, potrivit site-ului muzeul-etnografic.ro. 

Sunt expuse variate obiecte cu funcție de măsurare și reglare, precum ceasuri, lanțuri pentru determinarea distanțelor, măsuri din lemn și metal folosite pentru cereale și lichide, compasuri, balanțe, calendare și alte instrumente specifice, datate în principal în secolele al XIX-lea și al XX-lea, majoritatea provenind din spațiul transilvănean.

Accentul este pus pe coexistența dintre practicile empirice de măsurare, transmise prin experiență și uz comunitar, și mecanismele standardizate, introduse treptat în urma modernizării și a uniformizării administrative. Cele peste 100 de exponate pot fi admirate până la 15 februarie 2026. 

 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Etnografic al Transilvaniei  -   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Ipostaze ale Deltei într-o expoziţie inedită Cultură
    Ipostaze ale Deltei într-o expoziţie inedită

    La Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din Tulcea va putea fi admirată, până în februarie 2026, expoziţia de fotografie „Arhiva Deltei”, semnată de artistul şi regizorul Dragoş Lumpan. Printre exponate

    29 Dec, 2025
  • Povestea unei artiste Cultură
    Povestea unei artiste

    Muzeul Național al Țăranului Român prezintă expoziția de pictură pe sticlă, instalație și obiect a Mariei Constantinescu, intitulată „Poveste fără sfârșit”. Expo­ziția reunește icoane pe sticlă, ma

    23 Dec, 2025
  • Icoane, cărți și peisaje la bibliotecă Cultură
    Icoane, cărți și peisaje la bibliotecă

    Biblioteca Metropolitană Bu­cu­rești - filiala „Cezar Petrescu” găzduieşte expoziția „Anotimpul Luminii”, care prezintă icoane realizate de meșterii Adrian Bițică și Romeo Hățiș, dar și peisaje se

    23 Dec, 2025
TOP 6 Cultură