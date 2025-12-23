Obiecte cu funcție de măsurare expuse la Cluj

La sediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei (MET) din Cluj-Napoca este deschisă expoziția intitulată „Măsura”, care reunește piese de patrimoniu aparținând MET şi Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, dar și documente și obiecte provenite din colecțiile speciale ale Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” și ale Bibliotecii Județene „Octavian Goga”, potrivit site-ului muzeul-etnografic.ro.

Sunt expuse variate obiecte cu funcție de măsurare și reglare, precum ceasuri, lanțuri pentru determinarea distanțelor, măsuri din lemn și metal folosite pentru cereale și lichide, compasuri, balanțe, calendare și alte instrumente specifice, datate în principal în secolele al XIX-lea și al XX-lea, majoritatea provenind din spațiul transilvănean.

Accentul este pus pe coexistența dintre practicile empirice de măsurare, transmise prin experiență și uz comunitar, și mecanismele standardizate, introduse treptat în urma modernizării și a uniformizării administrative. Cele peste 100 de exponate pot fi admirate până la 15 februarie 2026.